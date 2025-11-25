Quién es el migrante de las imágenes de la redada en Charlotte que dejó más de 200 detenidos

“La telaraña de Charlotte”, nombre del operativo migratorio desplegado en una ciudad del estado de Carolina del Norte, fue uno de los que más personas detenidas registran, con al menos 200 capturas efectuadas por la Patrulla Fronteriza.

La operación se realizó el pasado 15 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza intervinieron en la ciudad, donde viven cerca de un millón de inmigrantes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que entre los detenidos habría presuntos integrantes de pandillas como la Mara Salvatrucha y Los Sureños.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) difundió fotografías de los aprehendidos. En una de las imágenes, compartida por medios estadounidenses y algunos fotógrafos, destaca una escena en la que autoridades migratorias emplean la fuerza para inmovilizar a un migrante.

Medios como Univisión citaron declaraciones de Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, quien desmintió que el detenido trabajara en un restaurante cercano al sitio del operativo.

McLaughlin afirmó que se trata de “un extranjero ilegal de Perú” y que, antes del arresto, habría intentado evitar su detención.

Una persona es detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. el 16 de noviembre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto Prensa Libre: AFP)

La portavoz también defendió el accionar de la Patrulla Fronteriza, al afirmar que los agentes utilizaron “su entrenamiento y la fuerza adecuada para inmovilizar al migrante”.

Los agentes federales están llevando a cabo la «Operación Charlotte's Web», una campaña intensiva de control migratorio en toda la región de Charlotte. (Foto Prensa Libre: AFP)

Algunos medios locales indicaron que la detención ocurrió en una construcción de restaurante en el área de Albemarle Road.

