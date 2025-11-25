Internacional
Quién es el migrante de las imágenes de la redada en Charlotte que dejó más de 200 detenidos
El operativo migratorio "La Telaraña de Charlotte" dejó al menos 200 detenido en una ciudad de Carolina del Norte.
Métodos brutales, con un uso excesivo de fuerza y el empleo de armas químicas contra la población, han sido objeto de demandas judiciales. (Foto Prensa Libre: AFP)
“La telaraña de Charlotte”, nombre del operativo migratorio desplegado en una ciudad del estado de Carolina del Norte, fue uno de los que más personas detenidas registran, con al menos 200 capturas efectuadas por la Patrulla Fronteriza.
La operación se realizó el pasado 15 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza intervinieron en la ciudad, donde viven cerca de un millón de inmigrantes.
Las autoridades estadounidenses señalaron que entre los detenidos habría presuntos integrantes de pandillas como la Mara Salvatrucha y Los Sureños.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) difundió fotografías de los aprehendidos. En una de las imágenes, compartida por medios estadounidenses y algunos fotógrafos, destaca una escena en la que autoridades migratorias emplean la fuerza para inmovilizar a un migrante.
Medios como Univisión citaron declaraciones de Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, quien desmintió que el detenido trabajara en un restaurante cercano al sitio del operativo.
McLaughlin afirmó que se trata de “un extranjero ilegal de Perú” y que, antes del arresto, habría intentado evitar su detención.
La portavoz también defendió el accionar de la Patrulla Fronteriza, al afirmar que los agentes utilizaron “su entrenamiento y la fuerza adecuada para inmovilizar al migrante”.
Algunos medios locales indicaron que la detención ocurrió en una construcción de restaurante en el área de Albemarle Road.
