Video de la tragedia en Baja California: Muere latina luego de caer del muro fronterizo en Tijuana

Durante la tarde del pasado lunes 1 de diciembre, se viralizó en diversas redes sociales una grabación en la que se puede observar el momento exacto en que tres mujeres caen del muro fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, ubicada en el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, una de las migrantes falleció tras la caída.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Migración y Población de México informó que la víctima y las otras dos mujeres intentaban cruzar la frontera con EE. UU. cuando ocurrió el accidente, en el que una inmigrante originaria del estado mexicano de Oaxaca murió al momento de caer del muro fronterizo entre Baja California y California.

Por su parte, el Gobierno de Oaxaca indicó que, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades correspondientes. No obstante, sus acompañantes relataron que la mujer pertenecía a la comunidad de Aguadulce, en el municipio de San Pedro Jicayán, por lo que habría recorrido tres mil kilómetros para llegar al muro.

Ante esta situación, la jurisdicción oaxaqueña señaló que está en proceso de repatriar el cuerpo de la víctima mortal: “Se ha iniciado la integración de la documentación necesaria y los trámites pertinentes para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta Aguadulce”, informó el Gobierno local, que se ha hecho responsable de ella.

Las sobrevivientes en San Diego, California

La cadena de televisión estadounidense Univisión informó que la oaxaqueña no fue la única en accidentarse al caer del muro, ya que sus dos compañeras también resultaron heridas, aunque no de gravedad. Por ello, tras ser detenidas por la Patrulla Fronteriza, ambas recibieron la atención correspondiente y ahora se encuentran fuera de peligro.

“Ya se realizaron los contactos correspondientes para redirigirlas con sus familias en el territorio mexicano”, compartió la Subsecretaría de Migración y Población, cuya función principal es diseñar y ejecutar la política migratoria de México, debido a que la mayoría de inmigrantes indocumentados provienen de ese país y Centroamérica.

Muro fronterizo Estados Unidos-México

Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el muro fronterizo entre EE. UU. y México se ha convertido nuevamente en una valla de seguridad para la lucha contra la inmigración ilegal, pues ahora está formado por una barrera física más extensa e incluye iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento y sensores.

Conforme a lo expuesto por Univisión, los inmigrantes indocumentados, procedentes principalmente de México, intentan cruzar hacia los Estados Unidos por las zonas más peligrosas, como el desierto de Sonora, lo que ha provocado más de diez mil muertes desde el inicio de su operación. A su vez, el caso de la oaxaqueña se suma a esta cifra.

Trump y el muro fronterizo

Desde principios de noviembre, el muro que separa a los Estados Unidos y México está siendo pintado de negro para que sea más caliente y difícil de escalar, según anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La funcionaria afirmó que el color negro también ayudará a evitar que el muro se oxide y, así, dure muchos años.

“Trump entiende que, con las temperaturas que hay aquí, cuando se pinta algo de negro, se calienta más. Eso hará que sea difícil para la gente escalarlo. Este muro es parte del cambio. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, tan caliente que los extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán”, concluyó Noem.