Buscan a sospechoso de tiroteo en L. A. en el que murieron 3 niños: ¿De cuánto es la recompensa?

En el transcurso de la noche del pasado domingo 30 de noviembre, las autoridades de Los Ángeles aumentaron a quince el número de heridos en un tiroteo ocurrido durante la celebración de una fiesta infantil de cumpleaños, en la ciudad de Stockton, en el norte de California. Este ataque dejó cuatro muertos, entre ellos tres menores.

El incidente ocurrió la noche del sábado 29 de noviembre, en un restaurante de la ciudad, donde casi cien personas se habían reunido para celebrar un cumpleaños. Ante este escenario, la Policía local —que cree que el tiroteo masivo pudo haber sido “selectivo”— busca a uno o varios posibles tiradores en el condado angelino de San Joaquín.

Por su parte, las autoridades informaron que entre los fallecidos había menores de 8, 9 y 14 años, así como un joven de 21. Además, al menos uno de los heridos permanece en estado crítico. Por ello, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, se comunicó con el Gobierno del presidente Donald Trump para solicitar apoyo en esta investigación.

“El tiroteo golpeó a la ciudad, que este año había visto una disminución en los homicidios —34 hasta la semana pasada, en comparación con los 46 que se registraron el año pasado en el mismo periodo—”, declaró Fugazi a la televisora local KCRA 3, donde también agregó que este tiroteo masivo fue el resultado de “la violencia entre pandillas”.

Aumentan recompensa en Stockton

Según la Oficina del Alguacil del Condado de San Joaquín, todo indica que se trató de un ataque directo, en el que estuvieron involucrados varios sujetos. Por ello, las autoridades señalaron que continúan con la búsqueda de los sospechosos. Sin embargo, las agencias locales y federales no han revelado más detalles sobre los implicados.

Dadas las circunstancias, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, anunció una recompensa de US$50 mil (Q383 mil 130) para quien proporcione información relevante que conduzca al arresto de los sospechosos que, la noche del sábado 29 de noviembre, perpetraron un tiroteo en un salón de banquetes, en la cuadra 190 de Lucie Avenue.

Lea más: ¿Trump confirmó una conversación con Maduro? La posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Por ahora, el jefe de la Oficina del Alguacil del Condado de San Joaquín, Patrick Withrow, indicó públicamente que se encontraron varias armas de fuego en el techo del salón de eventos, aunque se desconoce si alguna fue utilizada en el tiroteo. “Confío en nuestro equipo y en el trabajo que han realizado”, agregó el funcionario de Stockton.

“Las primeras indicaciones sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido. Esta es una investigación activa y la información sigue siendo limitada. Hay que encontrar a los animales que hicieron esto y llevarlos ante la justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público. Estamos seguros de que no fue un acto aleatorio”, añadió.

¿Los posibles motivos?

Por ahora, las autoridades de Los Ángeles, California solicitaron abiertamente la colaboración de todo el público, mientras los detectives de Stockton trabajan para determinar un posible motivo. A su vez, la Policía explora todas las líneas de investigación, ya que aún no se ha confirmado si el caso está relacionado con pandillas locales.

"Mi corazón está con las familias de los fallecidos, los heridos y los sobrevivientes. Mientras esperamos información sobre el tiroteo, lo que resulta dolorosamente obvio es que necesitamos que nuestros líderes actúen para detener la violencia”, dijo Gabby Giffords, fundadora de la organización de prevención de la violencia con armas Giffords.