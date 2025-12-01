Ataque a los militares de la Casa Blanca: ¿Cuál era la unidad de élite a la que pertenecía este afgano?

Durante la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos luego de que un hombre afgano les disparó a pocas cuadras de la Casa Blanca, en Washington D. C. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo como un acto terrorista.

Según informaron las autoridades estadounidenses, los integrantes de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, de 24 años, y Sarah Beckstrom, de 20, permanecían en estado crítico tras haber sido sometidos a cirugía. Sin embargo, la noche del jueves 27 de noviembre se reportó que la joven había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, el sospechoso, un hombre de 29 años procedente de Afganistán, identificado como Rahmanullah Lakanwal, también resultó herido luego de abrir fuego. Fue detenido por las autoridades, que informaron que había trabajado previamente con diversas unidades militares respaldadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Frente a este escenario, en un discurso televisado a nivel nacional, el mandatario republicano le aseguró a la población que el sospechoso “pagaría un precio muy alto”, debido a que a los dos soldados les dispararon cerca de la Casa Blanca, lo cual, afirmó, representaba un ataque directo contra la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

¿Cuál era la unidad de élite afgana?

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, antes de que Rahmanullah Lakanwal se estableciera en el estado de Washington, el afgano formaba parte de una unidad secreta que operaba bajo la dirección de la CIA y perseguía a comandantes talibanes en diversas misiones “altamente peligrosas”.

“Eliminaban a los enemigos del campo de batalla y salvaban vidas estadounidenses”, agregó Andrew Sullivan, quien sirvió como oficial en la División del Ejército en Afganistán y ahora es el director de una organización que ayuda a reasentar a todos los afganos que trabajaron para las fuerzas armadas estadounidenses durante la guerra.

Conforme a lo expuesto por Kristi Noem y Andrew Sullivan, Rahmanullah Lakanwal era uno de los miembros más importantes de la Unidad Cero, también conocida como Unidad de Ataque Nacional, donde solo los afganos más “valientes, habilidosos y leales” a la Agencia Central de Inteligencia eran aceptados tras una votación rigurosa.

Luego de la caída de Kabul, capital de Afganistán, en diciembre del 2021, la CIA dio prioridad a la evacuación de Lakanwal, debido a que se había convertido en uno de los objetivos principales para los talibanes, también mencionados como régimen talibán, un movimiento político-religioso y organización militar islamista que gobernaba el país.

El limbo legal de los afganos en EE. UU.

Desde su llegada al territorio de los Estados Unidos, principalmente a comienzos del 2022, miles de afganos se encuentran en un “limbo legal”, de acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, debido a que no tienen permisos de trabajo y luchan constantemente por alimentar a sus familias, que dejaron toda su vida en el suelo de Afganistán.

"Diré que creemos que se radicalizó desde que vino al país. Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y estado de origen, y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él, que fueron miembros de su familia, que hablaron con ellos", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una entrevista.

Por su parte, mediante una publicación en redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump culpó al exmandatario Joe Biden y a la exvicepresidenta Kamala Harris, a quienes acusó de presuntamente arruinar a EE. UU. por permitir el ingreso de cualquier persona sin control ni revisión, algo que no ha sido confirmado por las autoridades.