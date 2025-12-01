¿Quién fue el autor del tiroteo en California? 3 de los cuatro muertos eran niños en un cumpleaños

En el transcurso de la mañana de este lunes 1 de diciembre, las autoridades policiales de Los Ángeles elevaron a quince el número de los heridos en un tiroteo ocurrido durante una fiesta infantil de cumpleaños en la ciudad de Stockton, al norte del estado de California, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad.

De acuerdo con la Policía, el incidente ocurrió durante la noche del sábado 29 de noviembre en un conocido restaurante de la ciudad, donde unas 100 personas se reunieron para celebrar un cumpleaños infantil. Las autoridades consideran que el tiroteo pudo haber sido “selectivo”, por lo que los investigadores buscan a varios posibles tiradores.

Por su parte, el Departamento del Alguacil del condado de San Joaquín (SJSD) informó que entre las víctimas mortales había menores de 8, 9 y 14 años, así como un joven de 21. Además, al menos uno de los 15 heridos permanece en estado crítico, debido a que recibió asistencia prehospitalaria más tarde de lo recomendado por los expertos.

Ante esta situación, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, declaró durante la noche del pasado domingo 30 de noviembre a la televisora KCRA 3 que el tiroteo fue resultado de “violencia entre pandillas”, por lo que se comunicó con el Gobierno del presidente Donald Trump para solicitar apoyo en la investigación, a cargo del alguacil.

¿Quién fue el autor del tiroteo?

El tiroteo ocurrido poco antes de las 18.00 horas del pasado sábado 29 de noviembre golpeó a la ciudad de Stockton, en California, que, según lo expresado por la alcaldesa Christina Fugazi, en el 2025 había registrado una disminución en los homicidios: Con 34 hasta la semana pasada, en comparación con los 46 del mismo periodo en el 2024.

Sin embargo, este tiroteo masivo atrajo la atención en todo los Estados Unidos, debido a que una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en el escenario en que murieron tres niños. Lo más preocupante es que el presunto atacante continúa prófugo, en medio del aumento de la violencia en escuelas, centros comerciales y edificios de oficinas.

“Las primeras indicaciones sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido. Esta es una investigación activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”, agregó el jefe Patrick Withrow, quien indicó que se encontraron armas de fuego en el techo del salón de eventos, aunque se desconoce si alguna fue utilizada en el tiroteo.

“Confío en nuestro equipo y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora para encontrar a estos animales que hicieron esto y llevarlos ante la justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público. Estamos seguros de que esto no fue un acto aleatorio”, añadió Withrow, tras revelar que el presunto atacante huyó y continúa prófugo.

¿Los posibles motivos?

Por ahora, las autoridades de Los Ángeles, California solicitaron abiertamente la colaboración de todo el público, mientras los detectives de Stockton trabajan para determinar un posible motivo. A su vez, la Policía explora todas las líneas de investigación, ya que aún no se ha confirmado si el caso está relacionado con pandillas locales.

“Mi corazón está con las familias de los fallecidos, los heridos y los sobrevivientes. Mientras esperamos información sobre el tiroteo, lo que resulta dolorosamente obvio es que necesitamos que nuestros líderes actúen para detener la violencia”, dijo Gabby Giffords, fundadora de la organización de prevención de la violencia con armas Giffords.