Los países para los que EE. UU. suspendió las solicitudes de ciudadanía y Green Card

El Gobierno de Donald Trump anunció la suspensión de los procesos de solicitud de ciudadanía y residencia en EE. UU. (conocida también como Green Card) a migrantes de 19 países, entre los que figuran Haití, Cuba y Venezuela.

Según un memorando oficial de la administración de Trump divulgado el 2 de diciembre, se paralizarán todas las solicitudes de Green Cards, así como los procesos de ciudadanía para personas procedentes de esos países, los cuales ya enfrentaban restricciones de viaje desde junio.

Los países afectados por esta suspensión, según el Gobierno de Trump, son:

Afganistán

Birmania

Burundi

Chad

Eritrea

Guinea Ecuatorial

Irán

Laos

Libia

República del Congo

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Togo

Turkmenistán

Yemen

Cuba

Haití

Venezuela

Expertos indican que estas nuevas medidas no solo representan un esfuerzo por endurecer las políticas antimigratorias de Trump, sino que, en el caso de Venezuela, se suman al despliegue de vehículos militares en áreas del Pacífico y el Caribe.

The Trump administration said it paused all immigration applications, including green card and US citizenship processing, filed by immigrants from 19 non-European countries, citing concerns over national security and public safety https://t.co/w6eaFjZbLf — Reuters (@Reuters) December 3, 2025

Algunos expertos en legislación migratoria advirtieron que el documento deja en el limbo a muchas personas.

🚨 BREAKING: Trump admin HALTS citizenship ceremonies & green card apps for thousands of nationals from 19 travel-banned countries (Iran, Venezuela, Haiti & more).



No more rushed oaths—vetting first.



America First in action. 🇺🇸 pic.twitter.com/t8tYevQIvO — Election Wizard (@ElectionWiz) December 3, 2025

"Incluso personas que pasaron por completo el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta", dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior del American Immigration Council, en una publicación en X.

Quienes ya tienen aplicaciones procesadas también podrían enfrentar más revisiones, dado que el memorando insta a una "revisión exhaustiva" de ciudadanos de los 19 países que ingresaron a Estados Unidos después del 20 de enero del 2021.

Altos funcionarios estadounidenses habían indicado en días recientes que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros cerca de la Casa Blanca, en Washington, la semana pasada.

Lea también: “Asesinos y sanguijuelas”: El mensaje de Noem donde pide a Trump ampliar a 30 los países con restricciones migratorias