Migrante se entierra en Texas para evadir a la Patrulla Fronteriza tras recorrer más de 20 millas en bicicleta

Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a un hombre que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular. El sujeto recorrió más de 20 millas en bicicleta y terminó escondido bajo tierra, en Uvalde, Texas.

Después de cruzar hacia EE. UU., el inmigrante se enterró parcialmente para tratar de ocultarse de los agentes que lo perseguían, mientras escapaba en una bicicleta de montaña, según reportaron las autoridades migratorias.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre fue visto cuando cruzó la frontera de forma irregular y, posteriormente, recorrió entre 22 y 25 millas en una bicicleta de montaña.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, los agentes localizaron primero la bicicleta abandonada y luego hallaron al inmigrante, quien se había cubierto parcialmente con tierra en un intento por pasar desapercibido.