Migrantes
Migrante se entierra en Texas para evadir a la Patrulla Fronteriza tras recorrer más de 20 millas en bicicleta
El hombre recorrió más de 20 millas en bicicleta tras cruzar la frontera y terminó cubriéndose con tierra en Uvalde, Texas, para evadir a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
El inmigrante fue localizado por agentes tras abandonar su bicicleta de montaña y enterrarse parcialmente en un área rural de Uvalde, Texas. (Foto Prensa Libre: Tomada de @USBPChiefDRT)
Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a un hombre que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular. El sujeto recorrió más de 20 millas en bicicleta y terminó escondido bajo tierra, en Uvalde, Texas.
Después de cruzar hacia EE. UU., el inmigrante se enterró parcialmente para tratar de ocultarse de los agentes que lo perseguían, mientras escapaba en una bicicleta de montaña, según reportaron las autoridades migratorias.
De acuerdo con el informe oficial, el hombre fue visto cuando cruzó la frontera de forma irregular y, posteriormente, recorrió entre 22 y 25 millas en una bicicleta de montaña.
Tras desplegar un operativo de búsqueda, los agentes localizaron primero la bicicleta abandonada y luego hallaron al inmigrante, quien se había cubierto parcialmente con tierra en un intento por pasar desapercibido.
Uvalde Agents spotted this illegal alien using a bike to traverse remote areas and get further into the country. Once he was spotted, he dropped the bike and ran into the brush. Agents caught him nearly 22 miles from where he was first spotted, attempting to bury himself. pic.twitter.com/eCUBknxSNE— U.S. Border Patrol Del Rio Sector (@USBPChiefDRT) September 18, 2025