Video muestra cómo una ciudadana estadounidense es detenida por error en operativo migratorio en Florida

Un video captado por un reportero del Miami Herald muestra cómo agentes federales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, durante un operativo migratorio en Cayo Largo, Florida, sacaron a la fuerza a una mujer que presuntamente conducía el vehículo de su novio.

La mujer, con uniforme médico, fue detenida cuando se dirigía a su trabajo en Cayo Largo, gritando que era ciudadana estadounidense.

Además, aseguró que obedeció las órdenes de los agentes de bajar la ventana y acusó a los funcionarios de migración de contar una historia “completamente falsa”.

“Bajé la ventana en cuanto me detuvieron, y cualquier afirmación de que me negué a hacerlo es completamente falsa”, escribió la mujer en una declaración sobre el incidente, según reportó Miami Herald.

La afectada es terapeuta conductual y vestía un uniforme médico verde. Agentes con el rostro cubierto la detuvieron el 3 de diciembre a las 9.15 horas, en la milla 103.4 de Cayo Largo, frente al centro comercial Pink Plaza.

De acuerdo con la prensa estadounidense, antes de que alcanzara su licencia de conducir, los agentes rodearon el vehículo y amenazaron con romper la ventana, lo cual infundió miedo y presión a la mujer.

Agents conducting immigration traffic stops in Key Largo Wednesday pulled this woman, who is wearing medical scrubs, from her car as she screamed she is a U.S. citizen. Agent cuffed her and put her in one of their cars. She was eventually let go. By David Goodhue/Miami Herald. pic.twitter.com/hN83QWfQfW — David Goodhue (@DavidGoodhue) December 3, 2025

Los medios locales prefirieron no revelar el nombre de la mujer para proteger su privacidad.

Un portavoz de la CBP informó que la mujer se había negado inicialmente a bajar la ventana y que, después de hacerlo, presuntamente se negó a entregar su licencia de conducir.

La mujer afirma que ha sido detenida dos veces antes por inspecciones de migración en la misma área, ya que agentes federales han incrementado las paradas de tráfico durante las últimas semanas.

Además de sacarla a la fuerza, fue llevada a una zona con césped y tirada al suelo, mientras únicamente podía gritar y patalear; después fue esposada.

“Soy ciudadana estadounidense. ¡Por favor, ayúdenme! Esto es injusto. ¿Por qué me hacen esto?”, gritó.

Ella mencionó que la sacaron bruscamente del vehículo y le arrebataron el teléfono de la mano.

“Estar rodeada de hombres enmascarados y no identificados fue aterrador. He visto muchos incidentes en línea de personas que se hacen pasar por agentes del orden, y en ese momento, entré en pánico. Mi cuerpo empezó a temblar y sufrí una ansiedad severa y posiblemente un ataque de pánico, temiendo sinceramente por mi seguridad”, escribió.

La mujer añadió que la camioneta utilizada para detenerla no tenía distintivos. Asimismo, los agentes revisaron sus pertenencias sin su consentimiento. Una vez que encontraron su licencia y verificaron su ciudadanía, la liberaron.

“Si estás a menos de 160 kilómetros de una frontera, como en teoría ocurre en los Cayos, tienen derecho de pedir documentos de ciudadanía y estatus legal, pero aun así no tienen derecho de revisar tu auto ni tu bolso. Eso es un registro e incautación irrazonable”, dijo la abogada de migración de Florida, Magdalena Cuprys, al Miami Herald.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que se necesita una orden de allanamiento, basada en una causa probable, para registrar a una persona, su casa o documentos.

CBP informó sobre el arresto de 15 migrantes indocumentados durante el operativo del 3 de diciembre. Días antes también anunciaron el arresto de 12 personas.

Según datos de CBS News, más de la mitad de las personas que ICE ha aprehendido durante la administración Trump no tiene antecedentes, pero aproximadamente el 8% fue condenado por delitos violentos.