Qué se sabe del hombre detenido por el ICE al ser confundido por su hermano gemelo en Utah

Medios de EE. UU., específicamente en el estado de Utah, informaron recientemente del caso de un hombre que fue detenido por las autoridades migratorias al ser confundido con su hermano gemelo.

De acuerdo con la información brindada por el medio Telemundo Utah, los hechos habrían ocurrido en septiembre del 2025, cuando Alexi Jesús Rojas Medina fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. durante una parada de tránsito.

El medio relata que la confusión se debió no solo al parentesco físico entre los hermanos, sino también a que comparten nombres casi idénticos.

Las autoridades afirman que la captura del hermano de Rojas Medina se debía a que presuntamente estaba implicado en un caso de violencia doméstica.

Luego de la detención, un juez exoneró a Rojas Medina y ordenó su liberación. Sin embargo, el ICE ha negado dejarlo en libertad.

Según Univisión Utah, Rojas Medina cuenta con Estatus de Protección Temporal (TPS) por ser originario de Venezuela. Además, posee permiso de trabajo y no registra antecedentes penales.

A pesar de tener los permisos en regla, el medio afirma que el ICE revocó su TPS, lo que agrava su situación migratoria.

Univisión se puso en contacto con el ICE para conocer los motivos por los cuales Rojas Medina continúa detenido.

"Él fue arrestado por ICE el 9 de septiembre por encontrarse en Estados Unidos sin la documentación migratoria válida que le permitiera estar o permanecer legalmente en el país. Permanecerá bajo custodia de ICE mientras se tramita su caso de inmigración", señaló la agencia.

Mientras continúa el proceso legal, su esposa, Margin, espera una resolución mientras cuida del hijo que tienen en común.

