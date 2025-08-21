Un guatemalteco muere en Memphis tras violento asalto; su hermano permanece hospitalizado

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) brinda asistencia a la familia de dos guatemaltecos víctimas de un ataque armado en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Uno de ellos murió y el otro permanece hospitalizado.

Según informó el Consulado General de Guatemala en Nashville, las víctimas son hermanos de 28 y 37 años, originarios de Tectitán, Huehuetenango. El menor de ellos falleció tras el asalto, mientras que su hermano se recupera en un hospital local.

Funcionarios consulares ya contactaron a familiares y les ofrecen orientación sobre el proceso para repatriar el cuerpo, así como el apoyo económico disponible.

Además, se coordinan gestiones con una funeraria en Memphis y se da seguimiento a la investigación del crimen.

El consulado continuará visitando al connacional hospitalizado y mantendrá comunicación con las autoridades médicas para conocer su evolución.

El Minex expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso de brindar acompañamiento hasta completar el retorno del fallecido a Guatemala.

