Qué se sabe del migrante guatemalteco que habría muerto bajo custodia del ICE en Texas

Este 9 de diciembre, la agencia federal de EE. UU. dio más detalles del caso de un migrante guatemalteco que habría muerto en El Paso, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

De acuerdo con las autoridades, el guatemalteco fue identificado como Francisco Gaspar Andrés, y falleció el pasado 3 de diciembre en un hospital de Texas, luego de haber sido ingresado el 16 de noviembre.

Según el personal del centro asistencial The Hospital of Providence East, la causa de muerte de Andrés se atribuye a un fallo natural en el hígado y los riñones.

Sin embargo, ICE indicó que la causa de muerte del guatemalteco aún está pendiente.

La hora del fallecimiento fue, según las autoridades, a las 5.53 (hora local), y de acuerdo con la agencia federal, Andrés recibió “atención médica constante y de alta calidad”.

El guatemalteco fue detenido el 1 de septiembre en Florida durante un operativo de ICE en coordinación con miembros de Enforcement and Removal Operations (ERO).

Tras su captura, fue trasladado a El Paso el 19 de septiembre y, según los registros médicos incluidos en los informes oficiales, recibió asistencia médica por presentar síntomas como reflujo, alergias y dolor de cabeza.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su condición de salud empeoró hasta el punto de ser intubado el 21 de noviembre y puesto en una lista de trasplante de hígado.

Antes de su ingreso, un juez había ordenado su deportación a Guatemala.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el megacampamento de ICE en Fort Bliss, conocido como Camp East Montana.

Los testimonios e informes señalan un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso prolongado del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas con hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.

Lea también: Gobierno de Trump admite error en la deportación de guatemalteco que tenía “prohibición de remoción”