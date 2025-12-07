Migrante latino acusado de apuñalar a un pasajero en Carolina del Norte permanece detenido, según ICE

Migrante latino acusado de apuñalar a un pasajero en Carolina del Norte permanece detenido, según ICE

Bajo los efectos del alcohol y con un cuchillo en mano, un migrante indocumentado provocó caos en un tren de Charlotte al herir gravemente a otro pasajero. Ya había sido deportado dos veces antes.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó sobre el arresto de un migrante latino acusado de apuñalar con un cuchillo a otro pasajero del tren de Charlotte, en Carolina del Norte. El hombre tiene antecedentes criminales y ya fue deportado en dos ocasiones. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el 6 de diciembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) presentó una orden de arresto contra un migrante latino acusado de asesinato en primer grado, tras apuñalar a un hombre en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte.

El medio Más Cipolletti reportó que un hombre sin hogar, identificado como Oscar Gerardo Solórzano García, supuestamente intentó matar a un pasajero, cuatro meses después de que una joven fue apuñalada en la misma ciudad.

La Policía de Charlotte-Mecklenburg explicó que el hombre, de aproximadamente 33 años, utilizó un cuchillo grande y que, al parecer, abordó el tren en estado de ebriedad el 5 de diciembre, según informó 40 Univisión North Carolina.

Las autoridades presumen que el migrante retó a la víctima a una pelea antes del ataque, el cual causó heridas graves.

Lea más: Gobierno de Trump admite error en la deportación de guatemalteco que tenía “prohibición de remoción”

Los registros policiales indicaron que Solórzano gritaba y arrastraba las palabras.

La víctima fue trasladada al Hospital Presbiteriano de Novant Health en condición crítica, pero estable.

Le podría interesar: Hallan en Texas a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, escondidos en un camión

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Solórzano García tiene antecedentes penales que incluyen arrestos por agresión agravada con arma, destrucción de pruebas, resistencia al arresto, uso de identificación falsa, así como condenas por robo y reingreso ilegal a Estados Unidos.

“Bajo la presidencia de Trump, el ICE está actuando para garantizar la seguridad pública de todos los estadounidenses. No se equivoquen: no descansaremos hasta que todos los delincuentes indocumentados sean deportados de nuestras comunidades”, dijo la secretaria Kristi Noem.

Las autoridades de EE. UU. califican a Solórzano García como un migrante indocumentado criminal de Honduras.

De acuerdo con los registros, Solórzano fue deportado en marzo del 2018, durante el primer mandato de Donald Trump. Posteriormente fue detenido al cruzar ilegalmente la frontera en el 2021 y nuevamente expulsado. Ingresó por tercera vez a Estados Unidos, en fecha y lugar desconocidos.

También lea: “Se quedaron sin madre”: el desconsuelo de la hermana de María Ríos, la guatemalteca que murió tras recibir un disparo en EE. UU.

Univisión asegura que el migrante permanece detenido sin derecho a fianza. Su audiencia está programada para el 8 de diciembre en el Tribunal de Distrito del Condado de Mecklenburg.

La dirección consignada en los registros judiciales coincide con la del refugio para personas sin hogar The Roof Above, en Charlotte, según Más Cipolletti.

No obstante, no se tiene información sobre un abogado que lo represente en el proceso penal.

