“¡Deténganse!”: El video que muestra el arresto de una ciudadana de EE. UU. por parte del ICE en Florida

Internacional

“¡Deténganse!”: El video que muestra el arresto de una ciudadana de EE. UU. por parte del ICE en Florida

Un video muestra cómo agentes migratorios se llevan a una ciudadana estadounidense en medio de una carretera en Florida.

|

time-clock

Operación policial a gran escala de ICE denominada «Swamp Sweep» (Barrido del pantano).

Una persona es detenida por la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos (CBP) y otros agentes federales en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa cómo agentes migratorios detienen, en medio de una carretera de Florida, a una supuesta ciudadana estadounidense.

El video comenzó a circular este 4 de diciembre. En él se ve a varios agentes migratorios mientras intentan bajar a una mujer de su vehículo.

Uno de los agentes tira del brazo de la mujer hasta lograr sacarla del automóvil, mientras de fondo se oyen los gritos de ella y el paso de vehículos por la carretera.

En un momento del video se observa el forcejeo entre la mujer —que intenta evitar su detención— y los agentes migratorios.

LECTURAS RELACIONADAS

Department Of Homeland Security Formally Announces Start Of Immigration Enforcement In New Orleans

"Solo persiguen a los hispanos": las reacciones ante el operativo migratorio "Catahoula Crunch", en Nueva Orleans

chevron-right
Autoridades migratorias

Qué se sabe del hombre detenido por el ICE al ser confundido por su hermano gemelo en Utah

chevron-right

“¡Deténganse!”, se escucha decir a la mujer mientras es llevada por los agentes migratorios a una patrulla.

Medios estadounidenses señalan que la mujer alegaba ser ciudadana de EE. UU. y afirmaba que toda esa situación era “injusta”.

Posteriormente, medios como Newsweek citaron las declaraciones del portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Ala Regalado, quien dijo que la mujer “se rehusó a cooperar con las autoridades”.

“Se negó a cooperar y a identificarse con todos los niveles de las fuerzas del orden presentes”, indicó.

LECTURAS RELACIONADAS

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt

Verificamos por usted: ¿ICE arrestó a un familiar de Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca?

chevron-right
Charlotte ICE Patrulla Fronteriza

“La Telaraña de Charlotte”: El operativo del ICE en Carolina del Norte que dejó casi 300 capturados

chevron-right

Finalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. afirmó al medio que la mujer fue puesta en libertad después de confirmarse, por medio de su licencia de conducir, que sí era ciudadana estadounidense.

Lea también: Verificamos por usted: ¿La REAL ID prueba el estatus migratorio ante los agentes del ICE?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Florida ICE Redadas migrantes Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS