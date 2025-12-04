“¡Deténganse!”: El video que muestra el arresto de una ciudadana de EE. UU. por parte del ICE en Florida

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa cómo agentes migratorios detienen, en medio de una carretera de Florida, a una supuesta ciudadana estadounidense.

El video comenzó a circular este 4 de diciembre. En él se ve a varios agentes migratorios mientras intentan bajar a una mujer de su vehículo.

Uno de los agentes tira del brazo de la mujer hasta lograr sacarla del automóvil, mientras de fondo se oyen los gritos de ella y el paso de vehículos por la carretera.

En un momento del video se observa el forcejeo entre la mujer —que intenta evitar su detención— y los agentes migratorios.

“¡Deténganse!”, se escucha decir a la mujer mientras es llevada por los agentes migratorios a una patrulla.

Medios estadounidenses señalan que la mujer alegaba ser ciudadana de EE. UU. y afirmaba que toda esa situación era “injusta”.

The TRUTH about this encounter:

A U.S. citizen woman was briefly detained by federal agents with U.S. Customs and Border Protection (CBP), ICE, and Border Patrol during an immigration operation in Key Largo, Florida, on Wednesday, December 3, 2025.



The Stop: Agents surrounded… pic.twitter.com/aVj6QQ6wwS — hernando arce (@hernandoarce) December 4, 2025

Posteriormente, medios como Newsweek citaron las declaraciones del portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Ala Regalado, quien dijo que la mujer “se rehusó a cooperar con las autoridades”.

“Se negó a cooperar y a identificarse con todos los niveles de las fuerzas del orden presentes”, indicó.

Finalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. afirmó al medio que la mujer fue puesta en libertad después de confirmarse, por medio de su licencia de conducir, que sí era ciudadana estadounidense.

Lea también: Verificamos por usted: ¿La REAL ID prueba el estatus migratorio ante los agentes del ICE?