Refugiada ucraniana muere apuñalada en un tren en EE. UU.: arrestan al sospechoso

Internacional

Refugiada ucraniana muere apuñalada en un tren en EE. UU.: arrestan al sospechoso

Decarlos Brown Jr., presunto atacante de Iryna Zarutska, tenía múltiples antecedentes por violencia y padece de una enfermedad mental.

Mariana Torres Ruano

|

Momento en el que Iryna Zarutska es atacada por Decarlos Brown Jr en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto Captura de pantalla: Youtube)

Iryna Zarutska, de 23 años, había huido de la guerra en Ucrania y se había establecido en Charlotte, Carolina del Norte. La noche del 22 de agosto, tras terminar su jornada laboral en una pizzería, abordó un tren rumbo a casa.

Aún con su uniforme de trabajo, se sentó frente a un hombre que parecía distraído. Ese hombre era Decarlos Brown Jr., de 34 años, sin hogar y con antecedentes de salud mental, arrestos y condenas.

Cinco minutos después de iniciado el trayecto, Brown sacó una navaja plegable y apuñaló a Iryna tres veces en el costado del cuello.

Imágenes de vigilancia muestran a la joven colapsando en su asiento mientras intentaba contener la herida. Brown caminó hacia el final del vagón, se quitó el suéter manchado con sangre y lo dejó tirado antes de salir del tren. La navaja fue hallada en la plataforma. Iryna murió en la escena.

El sospechoso

Minutos después, la policía capturó a Brown, quien fue trasladado a un hospital y arrestado por asesinato en primer grado.

Según registros obtenidos por el New York Post, el detenido tiene un historial criminal que se remonta a más de una década, con cargos de hurto, robo con arma peligrosa y amenazas.

Las autoridades confirmaron que Iryna y Brown no tenían relación: el ataque fue aleatorio. En 2025, él había sido acusado de uso indebido del número de emergencias 911, cuando aseguró que un “material artificial” dentro de su cuerpo controlaba sus acciones.

Ataque queda grabado

