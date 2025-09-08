Internacional
Refugiada ucraniana muere apuñalada en un tren en EE. UU.: arrestan al sospechoso
Decarlos Brown Jr., presunto atacante de Iryna Zarutska, tenía múltiples antecedentes por violencia y padece de una enfermedad mental.
Momento en el que Iryna Zarutska es atacada por Decarlos Brown Jr en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto Captura de pantalla: Youtube)
Iryna Zarutska, de 23 años, había huido de la guerra en Ucrania y se había establecido en Charlotte, Carolina del Norte. La noche del 22 de agosto, tras terminar su jornada laboral en una pizzería, abordó un tren rumbo a casa.
Aún con su uniforme de trabajo, se sentó frente a un hombre que parecía distraído. Ese hombre era Decarlos Brown Jr., de 34 años, sin hogar y con antecedentes de salud mental, arrestos y condenas.
Cinco minutos después de iniciado el trayecto, Brown sacó una navaja plegable y apuñaló a Iryna tres veces en el costado del cuello.
Imágenes de vigilancia muestran a la joven colapsando en su asiento mientras intentaba contener la herida. Brown caminó hacia el final del vagón, se quitó el suéter manchado con sangre y lo dejó tirado antes de salir del tren. La navaja fue hallada en la plataforma. Iryna murió en la escena.
El sospechoso
Minutos después, la policía capturó a Brown, quien fue trasladado a un hospital y arrestado por asesinato en primer grado.
Según registros obtenidos por el New York Post, el detenido tiene un historial criminal que se remonta a más de una década, con cargos de hurto, robo con arma peligrosa y amenazas.
Las autoridades confirmaron que Iryna y Brown no tenían relación: el ataque fue aleatorio. En 2025, él había sido acusado de uso indebido del número de emergencias 911, cuando aseguró que un “material artificial” dentro de su cuerpo controlaba sus acciones.