El papa León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano y busca reforzar la relación bilateral

El papa León XIV, Robert Francis Prevost, recibirá esta semana en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una cita que ocurre después del intercambio de críticas entre el pontífice y el presidente Donald Trump, según reportes de medios italianos.

La reunión está prevista para este jueves, de acuerdo con información difundida por fuentes cercanas a la Santa Sede. El encuentro cobra relevancia política y diplomática por el contexto reciente entre el Vaticano y la Casa Blanca.

Choque entre León XIV y Trump

El papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, había cuestionado anteriormente las políticas migratorias impulsadas por Trump incluso antes de ser elegido hace un año.

Sin embargo, el episodio más reciente ocurrió el pasado 7 de abril, cuando el pontífice calificó de “inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense de acabar con “toda una civilización” en el marco del conflicto con Irán.Trump respondió señalando al papa como “débil” y “pésimo en política exterior”, lo que elevó la tensión entre ambas figuras internacionales.

El Papa Leo es DÉBIL en el crimen y terrible en política exterior. Habla del “miedo” a la Administración Trump, pero no menciona el MIEDO que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tenían durante el COVID cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todos los demás por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo diez e incluso veinte pies de distancia.

Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es totalmente MAGA. Él lo entiende, ¡y Leo no!

No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciando sus prisiones —incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales— hacia nuestro país.

Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente lo que fui elegido, POR UNA APLASTANTE VICTORIA, para hacer: lograr cifras récord de criminalidad a la baja y crear el mejor mercado bursátil de la historia.

Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa impactante. No estaba en ninguna lista para ser Papa y solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano.

Desafortunadamente, Leo es débil frente al crimen, débil frente a las armas nucleares, lo cual no me agrada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un PERDEDOR de la izquierda, que fue uno de los que quería que arrestaran a los feligreses y al clero.

Leo debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. Esto lo está perjudicando mucho y, más importante aún, ¡está perjudicando a la Iglesia Católica!

Presidente DONALD J. TRUMP

Días después, León XIV bajó el tono a la controversia al asegurar que no teme a la administración estadounidense y que su misión principal es promover la paz.“No le tengo miedo a la administración Trump (...) No somos políticos, vemos la realidad como constructores de paz”, expresó durante el inicio de su viaje apostólico a África.

Rubio busca fortalecer relación con el Vaticano

El viaje de Marco Rubio a Roma incluiría varios compromisos oficiales, entre ellos el esperado encuentro con el papa, con el objetivo de reforzar los vínculos entre Washington y el Vaticano. Aunque a hasta el momento ni el Vaticano ni Washington han confirmado el encuentro.

No será la primera vez que ambos se reúnan. El 19 de mayo de 2025, León XIV recibió a Rubio y al vicepresidente estadounidense JD Vance, apenas un día después del inicio oficial de su pontificado.

Primer aniversario del pontífice estadounidense

El próximo viernes 8 de mayo se cumplirá el primer aniversario de la elección de León XIV.

Para conmemorar la fecha, el pontífice visitará el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, cerca de Nápoles, en el sur de Italia.