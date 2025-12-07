Redadas de ICE: más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron arrestados en 2025

La Universidad de California revela que la mayoría de los detenidos en redadas migratorias son hombres, y la nacionalidad más común es la mexicana, seguida de la guatemalteca y hondureña.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arresto a más de 75 mil personas sin historial delictivo entre enero y octubre de 2025, según un informe de la Universidad de California divulgado por NBC News. (Foto Prensa Libre: Adam GRAY / AFP)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en redadas migratorias durante los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump, según reportó NBC News.

El canal cita datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, en Berkeley, obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE. La información procede de una oficina interna de la agencia encargada de las estadísticas de arrestos, detenciones y deportaciones.

Esos 75 mil detenidos sin antecedentes penales entre el 20 de enero y el 15 de octubre representan más de un tercio del total de 220 mil personas arrestadas en las operaciones migratorias desplegadas por la administración de Trump, supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha realizado redadas en ciudades como Los Ángeles en el 2025, según el medio, lo que sugiere que el número real de personas arrestadas sin antecedentes delictivos podría ser aún mayor.

Además, se indica que, en el caso de quienes sí tienen historial penal, los datos recopilados por ICE no distinguen entre infracciones menores y delitos graves como asesinato o violación.

De acuerdo con los datos del Deportation Data Project, cerca del 90% del total de detenidos por ICE hasta mediados de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguida por la guatemalteca y la hondureña.

No está claro cuántas de estas personas han sido deportadas, pero casi 23 mil figuran en la categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

