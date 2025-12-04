¿Pasajeros obesos deberán pagar dos asientos? La aerolínea de EE. UU. que aplicará esta medida

A principios de diciembre, la aerolínea estadounidense de bajo costo Southwest Airlines, que ofrece vuelos a destinos dentro de los Estados Unidos y a otros once países, anunció que, a partir del próximo martes 27 de enero del 2026, “los pasajeros que no quepan dentro de los apoyabrazos deberán reservar dos asientos anticipadamente”.

Aunque la aerolínea Southwest se destaca por su modelo de negocio enfocado en viajes amigables, confiables y de bajo costo, con políticas como equipaje de mano gratis y sin cargos por cambio de vuelo, esta nueva medida ha sido criticada por decenas de personas con sobrepeso u obesidad, ya que serán las más afectadas por la norma.

Ante esta situación, la empresa aclaró que el segundo pasaje se podrá reembolsar únicamente si el vuelo no está completo. Esta medida generó debate en el territorio de los Estados Unidos, debido a que volvió a poner en discusión el cuerpo y el espacio de toda la población, así como las polémicas decisiones operativas de estas aerolíneas.

Sin embargo, según el vocero de Southwest, la aerolínea se inspiró en el modelo utilizado por la empresa finlandesa Finnair, que a partir del próximo año implementará un sistema de pesaje, con el presunto objetivo de mejorar el balance y equilibrio de sus aeronaves. No obstante, esta iniciativa también despertó críticas en el resto de Europa.

¿Políticas más estrictas hacia personas con obesidad?

"Todos los clientes que invadan el asiento contiguo deben comprar proactivamente el número de asientos necesarios antes de viajar en nuestros aviones. El apoyabrazos se considera el límite definitivo entre estos asientos", explicó la aerolínea estadounidense Southwest Airlines mediante un comunicado digital publicado en sus redes sociales.

Ahora bien, la empresa no brindó especificaciones sobre cómo verificará esta condición o si contempla algún tipo de excepción, lo que generó inquietud y preocupación entre los usuarios más frecuentes. Aun así, todo parece indicar que comprar por adelantado un asiento extra serviría para no depender de estas evaluaciones presenciales.

Frente a este escenario, el youtuber Jason Vaughn, quien posee un canal llamado "Fat Tested Travel" (Viajes con prueba de grasa, en español) en donde proporciona información y recursos para viajeros de mayor tamaño corporal, fue uno de los mayores críticos de esta decisión, ya que miles de personas en EE. UU. sufren de obesidad.

"Esta medida empeorará la experiencia de vuelo para todos. Muchas personas probaban suerte con un solo ticket y gestionaban un asiento adicional únicamente cuando el avión estaba completo", argumentó Vaughn, cuya postura resume el malestar de todas las personas que piensan que esta norma derivará en mayores costos e incomodidad.

El otro lado de la moneda

El youtuber estadounidense Matt Walsh, con más de tres millones de seguidores en redes sociales, es uno de los influencers más destacados que han aplaudido la nueva medida de Southwest Airlines, ya que considera que esta norma podría motivar a miles de personas a bajar de peso y cuidar mejor de su salud, tanto física como mental.

"Es curioso cómo las aerolíneas te cobran por exceder una libra del peso permitido en el equipaje, pero luego permiten que personas de 400 libras suban a sus aviones sin cargo adicional", concluyó Walsh, quien espera que otras empresas estadounidenses comiencen a implementar medidas similares para incentivar a la gente con obesidad.