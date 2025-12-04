“Todavía no es la época de regalos”: Las palabras de Amarini Villatoro tras la final perdida por Xelajú

Durante la noche del pasado miércoles 3 de diciembre, el cuadro del Xelajú MC cayó derrotado en la final de la Copa Centroamericana del 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense, en un encuentro que se definió en una apasionante tanda de penaltis, frente a más de catorce mil espectadores quetzaltecos en el estadio Cementos Progreso.

Sin embargo, el tricampeonato de los manudos se vio empañado por un penalti inexistente señalado a favor de los rojinegros en la segunda mitad, lo que desató la ira de los superchivos, especialmente de los jugadores y del cuerpo técnico, quienes reclamaron durante varios minutos al árbitro hondureño Nelson Salgado y a sus asistentes.

A pesar del penalti en contra, el Xelajú MC logró reaccionar rápidamente y envió el compromiso al tiempo extra y, posteriormente, a los lanzamientos desde el punto penal, donde el costarricense Steven Cárdenas y el guatemalteco Antonio de Jesús “El Chucho” López fueron incapaces de enviar el balón al fondo de la red rojinegra.

La derrota superchiva en la final regional dejó muy dolido al director técnico Amarini Villatoro, quien aseguró públicamente que la victoria del Alajuelense se debió a la ayuda del árbitro central, quien presuntamente inventó un penalti en el segundo tiempo y favoreció directamente a los manudos durante casi todo el encuentro de vuelta.

🔊 “NO MIRABA POR DONDE PODÍAN HACER DAÑO (SEGUNDO TIEMPO), HASTA LA JUGADA DEL FAMOSO PENAL”



🎙️ El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, habló después de perder la final ante Alajuelense. #CopaCentroamericana pic.twitter.com/2IEbb3ChDq — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) December 4, 2025

Las declaraciones de Amarini Villatoro

"Tal vez donde fallamos fue en las jugadas a pelota parada. Las opciones más claras de ellos en todo el juego llegaron por esa vía, tanto así que logran empatar la serie con ese famoso penal, porque no lograban hacernos daño de otra manera", agregó Villatoro, quien se mostró aparentemente molesto en la conferencia de prensa pospartido.

"Nos costó luchar para llegar hasta aquí, desde las series con el San Miguelito y el Real España. Pero a veces no entiendo la forma en la que se dan estas situaciones; si esta jugada se marca así, habría que marcar diez penales por partido. Estamos molestos y se lo hicimos ver al árbitro", añadió el entrenador del Xelajú MC tras perder esta final.

Lea más: El polémico penal del Alajuelense ante Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana

"Es increíble que habiendo VAR (árbitro asistente de video) no se pueda entender el criterio del árbitro. La verdad es que estamos dolidos, porque yo creo que el rival que estaba enfrente es una gran institución que no necesitaba eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero todavía no es la época de los regalos", argumentó el técnico chivo.

"No voy a hablar del arbitraje porque después multan al equipo. Quizás lo que nos duele es perder de esta manera, en un partido que teníamos controlado y contra un rival desesperado. Esa jugada fue la única manera en la que nos pudieron anotar. Sabemos que hay escudos que pesan, pero no sé con quién quieren quedar bien", concluyó.

🔊 “ES CIERTO QUE ESTAMOS EN DICIEMBRE, PERO NO EN ÉPOCA DE REGALOS”



🎙️ El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, mostró su molestia en contra del arbitraje. #CopaCentroamericana pic.twitter.com/ijZ2q4MLRS — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) December 4, 2025

¿Qué viene para Xelajú MC?

Tras caer derrotado en la final de la Copa Centroamericana del 2025, el cuadro superchivo buscará resurgir con más fuerza, y su primer reto será coronarse en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde deberá enfrentar a la escuadra de Antigua GFC en los cuartos de final, uno de los rivales más duros y complicados del campeonato.

El partido de ida se llevará a cabo el próximo lunes 8 de diciembre, a las 20 horas, en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Posteriormente, los dirigidos por Amarini Villatoro visitarán el estadio Pensativo, de Sacatepéquez, el jueves 11 de diciembre, a las 20 horas, con la esperanza de dejar en el olvido este amargo sabor de boca.