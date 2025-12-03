Xelajú vs Alajuelense: Sigue el en vivo del partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana

El Xelajú MC se enfrenta esta noche al poderoso cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana del 2025. El encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso, zona 6 capitalina, a partir de las 20.00 horas, en un ambiente que promete ser electrizante desde el primer minuto.

Los Chivos, dirigidos por Amarini Villatoro, llegan a este compromiso con la ilusión de conquistar su primer título internacional, un logro que sería histórico para la institución altense.

La serie se encuentra igualada, tras el empate 1-1 en el duelo de ida, celebrado en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Jesús López abrió el marcador desde el punto penal, pero minutos después Ronaldo Cisneros empató para los manudos, dejando todo abierto para este encuentro de vuelta.

Cabe destacar la actuación del guardameta quetzalteco Darío Silva en el primer encuentro, quien se convirtió en la gran figura al detener dos penales. Ahora, con el apoyo masivo de su afición y la ventaja de jugar en territorio guatemalteco, los Superchivos buscára la gloria regional y escribir una página dorada en su historia.

03 de diciembre 2025, 17:16h Aficionado chivos comienzan a llegar al estadio



Los aficionados de Xelajú MC comienzan a ingresar al estadio Cementos Progreso para presenciar el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana, donde el equipo quetzalteco se enfrentará a Alajuelense.

03 de diciembre 2025, 17:30h Ambiente en las afueras del Cementos Progreso



Los aficionados Superchivos se congregaron en los alrededores del estadio a pocas horas del inicio del partido entre Xelajú y Alajuelense por la final de vuela Copa Centroamericana dónde los altenses buscan su primer titulo internacional.