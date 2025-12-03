¿Qué son y cómo funcionan las Trump Accounts? El bono de US$1 mil anunciado por el presidente

Durante la noche del pasado martes 2 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cada bebé nacido entre enero del 2026 y diciembre del 2028 recibirá un “regalo financiero desde el primer día de su vida”, por lo que millones de familias tendrán la posibilidad de empezar a ahorrar tras concebir a su hijo.

Aunque podría parecer un mito o una promesa lejana, el anuncio del mandatario republicano está respaldado por la ley federal de los Estados Unidos, por lo que estas cuentas para recién nacidos fueron bautizadas por el presidente como “Trump Accounts”, presuntamente diseñadas para abrir la puerta a un futuro más estable para todos.

De acuerdo con Trump, cada cuenta será creada con US$1 mil (Q7 mil 655). Sin embargo, gracias a una contribución de más de US$6 mil millones del empresario estadounidense Michael Dell, director de Dell Technologies —uno de los principales vendedores de computadoras en el mundo—, los fondos aumentarán a US$1 mil 250.

Frente a este escenario, en el que miles de familias cuestionan su capacidad para asegurar el futuro de sus hijos en una nación donde todo sube de precio, otras personas dudan de las intenciones de Trump y Dell, principalmente porque esta acción mezcla filantropía y política, una unión que, a lo largo de los años, ha dado de qué hablar.

¿Una nueva oportunidad de ahorro?

La propuesta de Donald Trump y Michael Dell parece sencilla, debido a que, con el objetivo de crear un nuevo vehículo de ahorro para millones de familias, cada bebé nacido entre enero del 2026 y diciembre del 2028 tendrá una base económica desde el primer día de su vida, sin importar los ingresos familiares ni la ciudad donde nazca.

De acuerdo con el Senado de los Estados Unidos, para poder activar una “Trump Account”, los padres deben presentar en su banco de confianza el número de Seguro Social del bebé, por lo que solo podrá crearse en una institución, con el objetivo de evitar la mayor cantidad de problemas durante la fase operativa de este programa.

Ante esta situación, las Trump Accounts funcionarán como una Cuenta de Jubilación Individual (IRA, por sus siglas en inglés), la cual ofrece ventajas, como la posibilidad de deducir las contribuciones sobre la renta en el año en que se realizan. Además, el dinero podrá retirarse sin impuestos en ciertos casos, como por muerte o discapacidad.

Dadas las circunstancias, como estas cuentas funcionan como una especie de IRA infantil, las ganancias se acumulan y los retiros anticipados están sujetos a reglas estrictas impuestas por el gobierno de Trump. Los recién nacidos podrán retirar el dinero al cumplir 18 años, por lo que podrán usarlo para su educación u otros gastos de la adultez.

¿Cómo reclamar una Trump Account?

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) aún afina los detalles —que serán anunciados a finales de diciembre—, la administración del presidente Trump confirmó que no habrá requisitos de ingresos ni límites por estado. No obstante, todos los padres deberán confirmar la paternidad durante este proceso.

“Esta estructura busca crear hábitos de ahorro desde temprano y replicar los beneficios de quienes empiezan a invertir muy jóvenes. Para muchas personas, esta cuenta puede ser el primer ladrillo en la construcción de un patrimonio familiar”, concluyó Michael Dell, quien confía en el paso hacia la estabilidad financiera de otra generación.