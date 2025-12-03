¿Demanda contra los aranceles impuestos por Trump? Costco le exige un reembolso al Gobierno

Durante la tarde del pasado martes 2 de diciembre, la cadena internacional de supermercados tipo club de precios que opera con una membresía anual, Costco, demandó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, con el principal objetivo de buscar el reembolso completo de los aranceles pagados desde finales de enero.

En un esfuerzo por evitar que esos gravámenes se sigan imponiendo mientras se desarrolla un caso en la Corte Suprema, la compañía advirtió que la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de liquidación está cerca, y que esto podría impedirle recuperar las tarifas pagadas, aun si el tribunal falla a favor de retirar los aranceles.

Ante esta situación, Costco solicitó formalmente que un juez le ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detener toda la recaudación de aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo consideración, con el fin de evitar nuevos pagos que también podrían quedar sin reembolso.

Sin embargo, según la demanda, la CBP rechazó una solicitud de la cadena para extender ese plazo de liquidación, procedimiento mediante el cual se calcula el monto final de los aranceles aplicados a los productos importados, lo que deja a la empresa expuesta a pérdidas significativas en un año marcado por el regreso del presidente Trump.

Más empresas demandan a la Administración Trump

La nueva demanda de Costco señala que tanto el Tribunal de Comercio como el Circuito Federal de Apelaciones han advertido que “un importador puede carecer del derecho legal a recuperar reembolsos de derechos por entradas que se han liquidado, incluso cuando luego se descubre que la legalidad subyacente del arancel es ilegal”.

Por ello, otras empresas reconocidas han decidido demandar a la administración del presidente Donald Trump para proteger el reembolso completo de los aranceles pagados. Entre ellas figuran Bumble Bee Foods, Ray-Ban, EssilorLuxottica, Kawasaki Motors, Revlon y Yokohama Tire, de acuerdo con los registros judiciales recientes.

No obstante, Costco es, hasta el momento, el grupo estadounidense más grande en demandar al gobierno de Donald Trump, al argumentar que los aranceles indiscriminados son contrarios a la Constitución de Estados Unidos, ya que el poder de imponer impuestos recae, en teoría, en el Congreso de la nación norteamericana.

“Costco considera que los aranceles establecidos por el presidente Donald Trump son ilegales y por eso solicitó el reembolso de los sobreprecios. Ahora bien, la demanda no especifica en qué momento el grupo espera recuperar esos impuestos, implementados al inicio del mandato presidencial”, agregó una fuente de la AFP en la Casa Blanca.

¿Qué aranceles han sido demandados?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), los aranceles denominados sectoriales por el presidente estadounidense Donald Trump, que apuntan, por ejemplo, a la industria automotriz, el acero, el aluminio o el cobre, no han sido, por el momento, objeto de demandas por parte de empresas en el país.

Ahora bien, Costco, varios estados demócratas y pequeñas empresas nacionales e internacionales temen que, incluso si la Corte Suprema declarara ilegales estos aranceles, las sumas ya pagadas al fisco estadounidense no sean reembolsadas. Por ello, el grupo decidió también llevar el caso a todos los tribunales, según la demanda más reciente.