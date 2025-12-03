¿Canelo buscará revancha contra Crawford? La fecha tentativa y la bolsa exigida por el campeón

Durante la noche del pasado sábado 13 de septiembre, el entonces campeón indiscutible de peso supermediano, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, fue derrotado en el Allegiant Stadium, ubicado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, por el pugilista estadounidense Terence Crawford, actual monarca absoluto de esa categoría.

Como buen zurdo, Terence Crawford ofreció una actuación serena y tácticamente precisa para derrotar al Canelo Álvarez y convertirse en campeón indiscutible. Por ello, tres meses después de la derrota, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su carrera y trabaja para recuperarse de un golpe duro.

Frente a este escenario, Saúl pretende volver a enfrentar al nebrasqueño a finales del 2026, con el objetivo principal de recuperar los cuatro cinturones de peso supermediano que perdió en un apasionado combate resuelto en doce asaltos por decisión unánime, lo que desató euforia en el ambiente boxístico a nivel internacional.

Sin embargo, el triunfo del nacido en la ciudad de Omaha modificó por completo el panorama del boxeo mundial, debido a que, por primera vez en casi dos décadas, el mexicano quedó fuera del listado de los diez mejores libra por libra del planeta, lo que dejó una espina en la carrera de Álvarez que intentará quitarse lo más pronto posible.

Fecha tentativa para la revancha entre Canelo y Crawford

A principios de diciembre, durante una entrevista con el canal mexicano TV Azteca, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que la revancha con Terence Crawford es su "prioridad absoluta". Por ello, el tapatío reveló que actualmente existen diversas negociaciones con el equipo del estadounidense para definir la fecha del próximo combate.

Aunque el púgil mexicano evitó confirmar una fecha exacta, señaló que la pelea contra Crawford “seguramente será a finales del 2026”, ya que, pese a las críticas, Canelo Álvarez insiste en recuperar su lugar en la élite del boxeo cuanto antes. Su equipo confía en él y aseguró a los medios que el próximo enfrentamiento será muy diferente.

Ante esta situación, José Benavidez, padre del boxeador estadounidense David Benavidez —quien afirmó públicamente que “todo el mundo ahora sabe que Canelo está acabado”—, indicó en la plataforma digital Fight Hub que la revancha entre Álvarez y Crawford podría realizarse a mediados de octubre de 2026, posiblemente el sábado 17.

“Todos vimos a Crawford vencerlo con facilidad. El tipo hizo mucho en el deporte, pero su cuerpo ya no quiere seguir”, expresó Benavidez, quien incluso sostuvo que la próxima pelea entre ambos es “completamente innecesaria”, ya que su hijo podría vencer sin complicaciones al mexicano y enviarlo al hospital en menos de doce asaltos.

La bolsa exigida por Terence Crawford

Conforme a lo expuesto la cadena deportiva ESPN, el boxeador estadounidense Terence Crawford exige US$100 millones para volver al ring y enfrentar nuevamente a Saúl “Canelo” Álvarez. Por ello, el entrenador del oriundo de Omaha confirmó que el campeón indiscutible de peso supermediano no aceptará menos para concretar el combate.

Esto se debe a que, antes de la pelea de septiembre, el canal Fox Sports reveló que Crawford recibiría US$50 millones por enfrentar al mexicano, mientras que Canelo Álvarez se embolsó cerca de US$150 millones, principalmente por el acuerdo alcanzado con Riyadh Season, una serie de eventos deportivos en la capital de Arabia Saudita.