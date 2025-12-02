Primera gran nevada en EE. UU: ¿Qué es una bomba ciclónica y cómo avanzará la tormenta?

El invierno se adelantó en territorio de los Estados Unidos, debido a que diciembre comenzó con un pronóstico de “tormenta invernal de rápida propagación”, principalmente para las zonas del centro y el este del país norteamericano, por lo que millones de estadounidenses se verán afectados por el clima severo de la temporada.

En los Estados Unidos, el final del año estará marcado por las precipitaciones y las bajas temperaturas. Sin embargo, a partir del próximo miércoles 3 de diciembre, la tormenta se fortalecerá rápidamente y se formará una “bomba ciclónica”, la cual provocará fuertes nevadas y cubrirá de hielo decenas de carreteras en varias zonas del país.

Los expertos explican que este fenómeno se produce por una repentina caída de la presión en menos de 24 horas, lo que provocará una mayor acumulación de nieve. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para más de 70 millones de personas, especialmente en Nebraska, Kansas, Oklahoma, Illinois y Ohio.

Ante este escenario, las autoridades han hecho un llamado a la población estadounidense para tomar precauciones, particularmente en los viajes por carretera, ya que la circulación se verá afectada por la nieve y diversas ciudades importantes, como Búfalo, Boston, Pittsburgh y Filadelfia, podrían amanecer cubiertas el jueves 4 de diciembre.

¿Qué es una bomba ciclónica?

Conforme a lo expuesto por la cadena de noticias CNN, la tormenta actual se fortalecerá rápidamente hasta convertirse en una bomba ciclónica a medida que avance desde la costa este hacia el oeste, por lo que este fenómeno traerá las "primeras nevadas y hielos generalizados" de esta temporada en el territorio de los Estados Unidos.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que una bomba ciclónica es, simplemente, una tormenta que se fortalece rápidamente: “Se mide por una caída de la presión de al menos 24 milibares en menos de 24 horas”, agregó el vocero de la institución, quien considera que este fenómeno también aumentará la velocidad del viento.

Lea más: ¿Trump confirmó una conversación con Maduro? La posible intervención de EE. UU. en Venezuela

“Este sistema traerá varios centímetros más de nieve a las ciudades del Medio Oeste y los Grandes Lagos, que acaban de experimentar su día de noviembre con más nieve, tras una gran tormenta invernal posterior al Día de Acción de Gracias”, añadió la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Dadas las circunstancias, en algunas localidades podrían caer más de 15 centímetros de nieve, como en el noreste de Pensilvania, el este de Nueva York, el sur de Vermont, el oeste de Maine y el centro de Massachusetts, entre otras zonas donde la capa de hielo será suficiente para provocar problemas de tránsito e incluso cortes de electricidad.

El frío se instalará en EE. UU.

Por su parte, la cadena de televisión estadounidense Univisión informó que diciembre marcará el inicio del invierno meteorológico en Norteamérica, el cual se extenderá hasta principios de febrero, por lo que muchas ciudades del centro y norte del país permanecerán con temperaturas negativas, de entre -7 y -1 °C, durante casi tres meses.

Esto quiere decir que la nieve y el hielo se irán acumulando con el paso de los días, lo que intensificará el frío en el país, al punto que algunas ciudades podrían acercarse a récords diarios de disminución de temperatura durante el inicio de las próximas semansa, alrededor del jueves 11 de diciembre, dos semanas exactas antes de la Navidad.