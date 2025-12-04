¿Por qué Dua Lipa abrió una taquería en México? La británica seduce a sus fans con ritmo y sabor

El pasado viernes 7 de noviembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, la cantante y compositora británica Dua Lipa comenzó oficialmente su más reciente gira internacional, conocida como Radical Optimism Tour, en honor al último álbum lanzado por la modelo nacida en Londres, cuyo nombre hace referencia a su futuro musical.

En el inicio de la segunda etapa de su gira, Dua Lipa se enfocó principalmente en países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México, ya que a principios de año prácticamente solo se presentó en Europa, en países como España, Francia, Alemania e Inglaterra, entre otros, aunque también incluyó a EE. UU. y Australia.

Ante esta situación, la artista apoyó tanto a River Plate como a Boca Juniors en la capital argentina, bailó samba en Río de Janeiro y disfrutó de las delicias gastronómicas de Lima, con el principal objetivo de seducir a los latinoamericanos y demostrarles que una extranjera nacida en el Reino Unido también puede compartir las mismas pasiones.

Sin embargo, la cantante británica transformó la experiencia inmersiva de la música al fusionar su imagen artística con el taco, uno de los platillos mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Por ello, invitó a sus seguidores en ciudad de México a visitar su taquería La Dua, un establecimiento provisional abierto hasta el 5 de diciembre.

Taquería "La Dua"

Frente a este escenario, desde el pasado lunes 1 de diciembre, cientos de fanáticos de Dua Lipa comenzaron a bailar y a comer en la nueva taquería La Dua, cuyo principal objetivo, de acuerdo con la artista británica, es “ofrecer una suculenta experiencia gastronómica” para todos sus seguidores mexicanos, quienes siempre la han apoyado.

"Dua tiene un amor muy grande por México y tenía que representarlo de alguna forma con la cultura mexicana, y qué más que poner unos tacos", dijo entusiasmado Diego Rangel, el encargado temporal de la taquería, donde la música de la inglesa suena a todo volumen y el decorado del local hace referencia a los colores de su nuevo álbum.

No obstante, conforme a lo expuesto por las agencias de noticias AFP y EFE, acceder a la taquería no es nada fácil, ya que los interesados deben registrarse en línea para intentar alcanzar uno de los 800 lugares asignados para cada día. Por ello, decenas de fanáticos se quedarán afuera y no podrán disfrutar de esta experiencia inmersiva.

Los cuatro mil afortunados en conseguir un lugar asignado podrán disfrutar del único menú en la ahora famosa taquería La Dua: un platillo que incluye tres tacos, un consomé de pollo y una bebida tradicional de México, por US$14 (Q107), un precio que ha sido algo cuestionado, pero que todos estos fanáticos están dispuestos a pagar.

Los platillos en la famosa taquería "La Dua"

Los tres tacos del menú en la popular taquería La Dua llevan los nombres del álbum y de sus dos canciones más escuchadas: el de barbacoa con queso se llama Radical Optimism, al de chicharrón le dicen Houdini y el de arrachera ha sido bautizado como María, por Luis Serdio, socio de Dua Lipa en la creación de este proyecto en México.

"Está original la idea, y más porque se adapta a nuestra cultura. La decoración es lo que más refleja el estilo de Dua Lipa y siento que es parte de lo que trae en esta gira, que se quiere adaptar al lugar al que viene", dice Katia Martínez, quien viajó desde Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, para ver en vivo a la cantante británica.