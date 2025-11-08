Dua Lipa sorprende al cantar una canción de Soda Stereo en su Radical Optimism Tour en Argentina

Como una sorpresa para sus seguidores en Argentina, la cantante albanobritánica Dua Lipa interpretó una canción de Soda Stereo durante uno de sus conciertos. Así fue el momento.

British singer-songwriter Dua Lipa arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

La cantante y compositora británica Dua Lipa en la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

Con un lleno total, la artista inició la primera noche de su Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate, donde no solo interpretó éxitos como Training Season, One Kiss e Illusion, sino que también sorprendió a sus seguidores argentinos al cantar en español una de las canciones icónicas de la banda Soda Stereo.

Como parte de la gira que promociona su álbum Radical Optimism, arrancó la primera de dos presentaciones en Argentina, para luego continuar en países como Chile, Brasil, Perú, Colombia y México entre noviembre y diciembre.

El primer show tuvo una gran sorpresa para sus seguidores: la interpretación de la canción “De música ligera”, una de las joyas musicales de la agrupación argentina que se convirtió en referente del rock latinoamericano entre las décadas de 1980 y 1990.

En medio de gritos al ritmo de “¡Dua, Dua, Dua!”, la cantante agradeció al público por su asistencia al concierto, y expresó que estar allí era un sueño hecho realidad. La bienvenida a la artista continuó con un “¡Olé, olé, olé, Dua, Dua!”, mientras ella se preparaba para contarles una sorpresa a sus seguidores.

La sorpresa fue que la artista interpretó toda la canción en español, idioma que habría aprendido recientemente y cuya finalización de curso compartió con sus seguidores en redes sociales, destaca Infobae. La artista interpretó de forma única la canción que hizo famosa a la agrupación conformada por Gustavo Cerati, Héctor “Zeta” Bosio y Charly Alberti.

Desde que lanzó su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha ofrecido una canción distinta en cada ciudad que visita y que representa al país anfitrión, como ocurrió al interpretar “De música ligera” para sus seguidores en Argentina.

“En todo el mundo, yo canto cada noche una canción diferente, una canción del país donde yo estoy. Aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina”, dijo mientras los fans gritaban emocionados. “Encontré esta canción y siento que todos aquí la conocen”, agregó.

En medio de la emoción de su público, Dua Lipa pidió a los asistentes que, si conocían la canción, la acompañaran a cantar. Con un estadio lleno y el coro de sus seguidores, la cantante interpretó “De música ligera”.

Con su propio estilo, la cantante se ganó al público al interpretar el éxito de la banda argentina, mientras el público la acompañaba en el canto.

