“Vayan a mi boda”: Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Christian Nodal y revela la fecha

Al inicio de su nueva gira Libre Corazón Tour, desde Estados Unidos, la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar habló a sus seguidores y les anunció que pronto celebrará una nueva boda con Christian Nodal, esta vez por lo religioso. La revelación captó rápidamente la atención del espectáculo, cuyos seguidores se han dividido entre quienes apoyan a la pareja y quienes respaldan a Cazzu, expareja de Nodal.

La boda por la iglesia será la tercera ceremonia que la pareja celebrará, pues, según lo dicho por Christian Nodal en una entrevista con la periodista Adela Micha, ambos se habrían casado en Roma el 29 de mayo del 2024, en una ceremonia espontánea y espiritual. Esa boda fue motivo de controversia, pues días antes Nodal habría terminado su relación con la cantante argentina Cazzu.

En esa ocasión, Nodal señaló que no sabía que se iba a enamorar de esa forma y que ello lo llevaría al altar. Detalló también que su acercamiento con la artista ocurrió en 2020, mientras grababan una canción, pero que cuatro años después resurgió el amor.

En medio de las polémicas, Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su boda civil el 24 de julio del 2024 en una hacienda de lujo en Morelos, México. Fue una ceremonia íntima, con familiares y amigos.

La boda entre los intérpretes de Dime cómo quieres salió a la luz por un video publicado por la periodista María Luisa Valdés Doria, en el que se observa a Ángela Aguilar vestida de novia saludando a varias personas.

A más de un año de la boda civil, la cantante de Inevitable compartió con sus seguidores que tendrá una boda religiosa en los próximos meses. Fue durante una conversación con sus fans que Ángela Aguilar hizo el anuncio.

“Vayan a mi boda”, dijo al interactuar con quienes le pedían que los invitara. A lo que la intérprete de La Llorona respondió: “Me voy a casar en mayo (del 2026)”, confirmando que esta boda será por la iglesia.

Esta declaración confirma lo dicho por Nodal durante su entrevista con Adela Micha, en la que mencionó que planeaban una boda más grande para el 2026. Esta ceremonia llegaría en medio de las polémicas sobre el papel de padre de Nodal con su hija Inti, así como el inicio de su relación con Aguilar.

En su anuncio, Ángela Aguilar no reveló la fecha exacta ni el lugar en el que se llevará a cabo la boda.