Desfile de carrozas navideñas iluminará la Ciudad de Guatemala: hora, fecha, punto de partida y lo que se sabe del evento
En una noche llena de luces, música y celebración, el espíritu navideño recorrerá la Ciudad de Guatemala con la magia del Desfile Navideño 2025.
Llega el Desfile de Carrosas Navideñas de la Municipalidad de Guatemala 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)
La Navidad se acerca a la capital, y personajes como Santa Claus, duendes y renos visitarán diversas zonas, llevando alegría a grandes y pequeños en el Desfile de Carrozas Navideño 2025.
El evento, que se realizará el sábado 8 de diciembre, recorrerá distintas zonas de la ciudad, llevando el espíritu navideño. Entre música, luces y sorpresas, las carrozas avanzarán por la zona 1, donde se concentrará el desfile principal, que se dirigirá hacia la zona 3.
Con este desfile, señala la Municipalidad de Guatemala, se da inicio a la temporada navideña, que incluirá el tradicional Festival Navideño de la Ciudad, el próximo 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución.
Entre personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas, las carrozas recorrerán varias calles de la Ciudad de Guatemala. Además, habrá sorpresas especiales y actividades para toda la familia.
Según información de la Municipalidad de Guatemala, el recorrido iniciará a las 19 horas desde la 22 calle 6-77, zona 1, frente al Palacio Municipal, y se dirigirá hacia la zona 3.
Fecha:
8 de diciembre
Hora:
De 18.00 a 21.00 horas
Lugar:
Punto de partida: 22 calle 6-77, zona 1, frente al Palacio Municipal
Precio:
Entrada gratuita
