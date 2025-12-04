El video donde Dua Lipa canta “Oye Mi Amor” con Fher Olvera, de Maná

Dua Lipa se ha vuelto viral recientemente en redes sociales, no solo por su gira por Latinoamérica, sino también por los curiosos y emocionantes momentos ocurridos durante sus presentaciones.

Desde Argentina, Brasil y México, la cantante anglo-albanesa ha sorprendido a sus seguidores al interpretar canciones populares en español.

En México no fue la excepción: un video captó el momento en que Dua Lipa cantó junto con Fher Olvera, vocalista de la reconocida banda mexicana Maná.

En varias grabaciones se observa cómo la artista se dirige en español a su público durante su concierto en ese país.

Esto llamó la atención incluso antes del inicio de su gira Radical Optimism, ya que la cantante aseguró en sus redes sociales haber aprobado un curso en español.

En los videos se muestra cómo la cantante presenta a Fher Olvera, lo que desató gritos y aplausos de unas 65 mil personas.

https://www.youtube.com/watch?v=FJhwfcoikUQ&t=134s

Durante sus presentaciones en Latinoamérica, ha habido un momento en el que la intérprete canta algunas de las canciones más populares en español, y México no fue la excepción: junto con Olvera interpretaron la conocida canción “Oye mi amor”.

“Oye mi amor” fue el primer sencillo que Maná lanzó en 1992 con el álbum ¿Dónde jugarán los niños?

