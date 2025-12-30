Madre guatemalteca es asesinada en su vivienda en Maryland, Estados Unidos y su hijo es el principal sospechoso

La Policía del condado Prince George investiga la muerte de la guatemalteca María Hernández González, de 44 años, ocurrida el sábado 27 de diciembre en una casa ubicada en el 8100 de la avenida Gorman, en Laurel, Maryland, Estados Unidos. El principal sospechoso del crimen es el hijo de la víctima.

Según informó la Unidad de Homicidios de la Policía del condado Prince George, fue capturado Fredy Grijalva Hernández, de 22 años, acusado de asesinar a su madre, María Hernández González, en esa misma fecha y lugar.

De acuerdo con el informe policial, ese 27 de diciembre, hacia las 23.50 horas, agentes acudieron a realizar un control de bienestar en la cuadra 8100 de la avenida Gorman. En el lugar localizaron a María Hernández con trauma severo.

A pesar de los esfuerzos de los socorristas, la víctima murió en el inmueble.

Agentes de patrullaje que se encontraban en la zona ubicaron a Grijalva Hernández y lo pusieron bajo custodia.

Las primeras indagaciones indican que el ataque ocurrió durante una disputa en la vivienda, aunque no se han brindado más detalles.

Las autoridades señalaron que Grijalva Hernández está acusado de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados. Permanece bajo custodia del Departamento Correccional sin derecho a fianza.

Según publicaciones en redes sociales, María Hernández González era originaria de Jutiapa, Guatemala. Era esposa y madre de dos hijos. Recientemente había sido sometida a una cirugía en la cabeza.

La víctima había trabajado en un restaurante de comida rápida.

La Policía difundió la fotograría de Fredy Grijalva Hernández, hijo de la guatemalteca, quien es el principal sospechoso de la muerte.

Recaudan fondos

Amigos de María Hernández González iniciaron una colecta de fondos en la paltaforva Go Fund Me, con lo que buscan obtener recursos para repatriarla a Guatemala.