Cancillería mexicana oficializa retiro del nombramiento de Cónsul Honorario de Guatemala para Raúl Rocha Cantú

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México canceló oficialmente el cargo de cónsul honorario de Guatemala para el empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien es señalado por las autoridades de dicho país de estar involucrado en una red dedicada al contrabando de combustible y otros ilícitos.

El acuerdo sobre la cancelación de dicho cargo para Rocha Cantú fue publicado por la Cancillería mexicana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el lunes 29 de diciembre, con lo que se hace oficial la medida.

“Por acuerdo del encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, quien estuvo adscrito como cónsul honorario de ese país en la ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado, con fecha del veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada”, indica la publicación.

De esta manera, se hace oficial la medida de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre la cancelación del cargo de cónsul honorario de Guatemala para Rocha Cantú.

Minex retiró nombramiento

Debido a los señalamientos y a las investigaciones de la fiscalía mexicana en contra del empresario, el 27 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que la designación como cónsul honorario de Guatemala en el estado de Toluca, México, “fue por decisión del anterior gobierno”. En esa ocasión, la Cancillería también indicó que en el mes de octubre se tomó la decisión de derogar dicho nombramiento debido a algunas inconsistencias por parte de Rocha Cantú.

“Como parte de las evaluaciones que la Cancillería efectúa de manera periódica a los cónsules honorarios, se recibió un informe por parte de la Embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del consulado honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa. Considerando que el señor Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como cónsul honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el Minex informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas. Esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”, afirmó el Minex.

La investigación

Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) de México señalan a Raúl Rocha Cantú como presunto integrante de una estructura organizada que se dedica al contrabando de combustible y al tráfico de armas de fuego, en donde se incluían funciones de dirección y financiamiento de la estructura delictiva.

Según se tiene conocimiento, a mediados de diciembre un juez federal decretó una nueva orden de captura en contra del empresario, esto luego de que la FGR lo considerara prófugo de la justicia. Esta situación también generó que se le retirara un acuerdo que le permitiría a Rocha Cantú colaborar como testigo dentro de la investigación relacionada con el contrabando de combustible.

Esta investigación, que se hizo pública el 15 de diciembre, indica que Raúl Rocha Cantú fue requerido para rendir su declaración entre el 8 y el 12 del mismo mes, sin que se presentara a rendirla. Esto, después de haber indicado que comparecería de forma remota, por considerar que existía peligro para su seguridad.

La orden del juez también indica que existe riesgo de fuga, al señalar que hay “una probabilidad muy alta” de que Rocha Cantú no regrese al territorio mexicano, debido a que cuenta con múltiples propiedades fuera del país, así como al poder económico que ostenta.