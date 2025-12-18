Por qué delitos México ordenó de nuevo el arresto de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo

Este 18 de diciembre, un juez federal de México emitió una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del certamen de Miss Universo.

La orden fue dictada por Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, en el centro del país.

La Fiscalía General de la República también lo declaró "prófugo de la justicia", además de retirarlo de un acuerdo mediante el cual iba a colaborar como testigo en una investigación sobre contrabando ilegal de combustible.

Las autoridades señalaron que Rocha Cantú es presunto integrante de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y tráfico de armas, y que habría desempeñado labores de dirección y financiamiento dentro de esa estructura criminal.

En la orden del juez se advierte sobre el riesgo de fuga, al establecer que existe una "posibilidad muy alta" de que el empresario no regrese a México.

#LoÚltimo | Ordenan nuevamente la aprehensión de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo



Un juez federal con sede en Querétaro giró una nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada y delitos contra la salud en modalidad de tráfico de narcóticos,… pic.twitter.com/o802fHlSX8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Según las autoridades, esto se debe a su poder económico y a los activos que posee dentro y fuera del país.

"En los informes policiales se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado (…) actualizándose incluso el riesgo de sustracción, debido a que en cualquier momento puede abandonar el país", indica un documento judicial.

🚨 Un juez federal en Querétaro libró una nueva orden de captura contra el empresario Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada, relacionada con tráfico de armas y de hidrocarburos.



La autoridad también canceló el criterio de oportunidad, luego de que no ha podido ser… pic.twitter.com/66LcFe3WD9 — Azucena Uresti (@azucenau) December 18, 2025

De acuerdo con el expediente, Rocha habría adquirido el 50% del certamen de Miss Universo y desempeñado funciones de dirección y financiamiento dentro de la estructura investigada.

Las autoridades mexicanas también confirmaron la detención de un socio de Rocha, identificado como Jacobo Reyes León, conocido con los alias de "El Yaicob" o "El Lic".

▶️ La SSPC capturó en la CdMx a Jacobo Reyes León, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente forma parte de la organización criminal de la cual se presume forma parte empresario Raúl Rocha Cantú.



📺 #MILENIO21h con @elisaalanis pic.twitter.com/lMSXTEMcN7 — Milenio Televisión (@mileniotv) December 18, 2025

Lea también: Guatemala aclara situación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, como cónsul honorario