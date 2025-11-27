Miss Universo 2025: Cuáles son los nuevos detalles sobre la caída de Miss Jamaica que la dejó fuera de la competencia

A una semana de haberse celebrado el certamen de Miss Universo 2025, las polémicas continúan en torno al evento, esta vez por las declaraciones de una de las participantes, quien reveló la reacción de un miembro de la organización respecto de la responsabilidad por la caída de Gabrielle Henry, representante de Jamaica, que terminó hospitalizada.

La caída ocurrió desde el escenario durante la competencia preliminar, cuando las candidatas desfilaban en la ronda de vestidos de noche. Su abrupta caída obligó a trasladarla de inmediato al hospital Paolo Rangsit.

Según medios internacionales, la madre de la candidata habría indicado que Gabrielle Henry debía permanecer en cuidados intensivos, bajo monitoreo especializado, al menos por siete días.

Por su parte, la organización de Miss Universo Jamaica informó que “Gabrielle Henry se encuentra en buen estado de salud y próxima a recibir el alta”, según su último comunicado.

Pese a ello, la controversia surgió luego de que Melissa Sapini, Miss Universo Haití, compartiera con People la postura que habría adoptado la organización sobre lo ocurrido. En su declaración, Sapini afirmó que, tras el evento, las participantes fueron convocadas a una reunión en la que un miembro del staff deslizó la responsabilidad hacia la propia Gabrielle Henry.

Según el testimonio, esa persona insinuó que la caída se debió a que Henry “no estaba prestando atención”. “No sé si lo manejaron correctamente. Nos quedamos en shock”, comentó la candidata al medio internacional.

En su relato, la concursante recordó que, tras esas palabras, el mismo miembro del staff trató de justificarse al afirmar que “la seguridad es la prioridad número uno”. Sin embargo, las candidatas manifestaron su malestar ante esa declaración.

Hasta el momento, ni la organización ni Raúl Rocha han dado declaraciones al respecto, aunque el propietario de Miss Universo aseguró días atrás que la organización estaba acompañando a la familia y que habían asumido el 100% de todos los gastos relacionados.