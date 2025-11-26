Miss Universo: Fátima Bosch denuncia ataques en redes tras acusaciones de fraude en la 74 edición del certamen

En medio de las órdenes de aprehensión contra los actuales dueños del certamen Miss Universo, la ganadora, Fátima Bosch, señaló que ha sido víctima de una serie de ataques en redes sociales por parte de usuarios que la acusan de haber ganado por fraude.

Desde su llegada a Tailandia, Bosch ha estado involucrada en diversos escándalos, como su altercado con uno de los organizadores de la 74 edición, Nawat Itsaragrisi, quien la señaló de negarse a compartir información del certamen en sus redes sociales.

La mayor polémica surgió durante la gala final celebrada el pasado 21 de noviembre, cuando Olivia Yacé, una de las favoritas, quedó como cuarta finalista. La corona se disputó entre Miss México y Miss Tailandia.

Tras el triunfo de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, parte del público recibió la noticia entre abucheos, mientras que en redes sociales se multiplicaron las críticas hacia la mexicana, señalando fraude en su coronación.

Los ataques se intensificaron tras la denuncia del exjuez Omar Harfouch, quien anticipó que Miss México sería la ganadora, lo que avivó las sospechas. Usuarios acusaron a la familia de Bosch y a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen, de confabular un fraude.

Uno de los señalamientos fue hecho por el periodista Carlos Loret de Mola, quien indicó que la familia de Bosch tendría vínculos con una empresa que ha obtenido contratos millonarios con Rocha. La sorpresiva renuncia de Olivia Yacé como Miss África y Oceanía 2025 contribuyó a mantener la polémica.

Luego de estos sucesos, Fátima Bosch se pronunció en sus redes sociales, donde compartió que ha sido víctima de insultos y amenazas de muerte.

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, cuestionó la Miss Universo. En su mensaje, recopilado por la agencia EFE, destacó que sus valores permanecen firmes y recordó que estas agresiones pueden dañar la salud mental.

“¡Espero que mueras mañana! ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza!”, son algunos de los mensajes que ha recibido durante los primeros días de su reinado. Según Bosch, estos ataques “nacen del odio, de la desinformación y de la incapacidad de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene”, añadió, al reafirmar su compromiso de luchar por las voces de las mujeres.

*Con información de Agencia EFE.