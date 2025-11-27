Guatemala aclara situación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, como cónsul honorario

Guatemala aclara situación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, como cónsul honorario

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó sobre el acuerdo para la derogación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario.

RAÚL ROCHA

Fátima Bosch posa junto a Raúl Rocha tras su nombramiento en Miss Universo, mientras el copropietario rechaza acusaciones de fraude y anuncia acciones legales. (Foto Prensa Libre: EFE)

El miércoles 26 de noviembre, México informó que el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es investigado por tráfico de drogas, armas y combustible.

El diario mexicano Reforma publicó que Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República de aquel país.

Desde 2022, se sabía que Rocha era cónsul honorario de Guatemala en México, según la prensa mexicana.

En ese sentido, se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala que este jueves 27 de noviembre informó sobre la situación de Raúl Rocha Cantú.

El Minex explicó que en virtud de los sucesos recientes, aclaró que la designación de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca de Lerdo, México, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan de Degollado, fue propuesta en la administración anterior a través de la Embajada de Guatemala acreditada en ese país, y aprobada con el acuerdo gubernativo 335 del 16 de diciembre de 2021.

“No obstante, como parte de las evaluaciones que la Cancillería efectúa de manera periódica a los cónsules honorarios, se recibió un informe por parte de la Embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa”, afirmó Cancillería.

Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, señalado en un caso de tráfico de drogas, armas y combustible

Explicó: “considerando que Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como cónsul honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el Minex informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas”.  

Esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata. También es importante recalcar que el Gobierno de Guatemala es respetuoso de los asuntos internos de otros Estados”, según el Minex.

Indicó que los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática.

En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural, en nombre del país, en ciudades del mundo donde no hay representación consular de Guatemala, agregó.

Esta labor, como su cargo lo indica, la llevan a cabo de manera ad honorem, de forma voluntaria y sin percibir salario.

