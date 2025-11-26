Miss Universo y Raúl Rocha Cantú: las polémicas que envuelven al certamen y al propietario señalado de tráfico de drogas

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, analistas coincidieron en que la polémica por la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha sido intensificada por la imputación contra Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, acusado de tráfico de drogas, armas y combustible entre México y Guatemala.

“Ni la mejor novela en horario estelar tiene tanto drama”, comentaron los expertos al iniciar el segmento, y señalaron que el caso ha desvirtuado el sentido de los concursos de belleza.

Presiones y sospechas sobre el jurado

Según los panelistas, hubo denuncias previas del jurado, que incluso renunció, al denunciar presiones para favorecer a ciertas candidatas. “Cuando el río suena, piedras trae”, dijeron al analizar los indicios de manipulación.

Impacto en la imagen del certamen

Los participantes manifestaron preocupación porque las denuncias en redes y medios afecten la credibilidad del concurso.

"Mucho ruido, desinformación y una narrativa que busca desprestigiar", afirmaron.

Distinción entre el concurso y los señalamientos

Los analistas apoyaron la postura de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien instó a no vincular la victoria de Fátima Bosch con el proceso judicial de Rocha Cantú. “El concurso es una cosa y sus negocios son otra”.

Señalamientos contra Rocha Cantú

Durante el programa se reiteró que Rocha Cantú fue vinculado por la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana con una red de contrabando transfronterizo, y que habría solicitado un criterio de oportunidad, según el diario Reforma.

También se recordó que Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México desde el 2022, y que en marzo de ese año visitó el país para reunirse con el entonces canciller Mario Búcaro y el expresidente Alejandro Giammattei.

Piden evitar daño a la concursante

Los expertos insistieron en que no se debe empañar el logro de Fátima Bosch:

“No se puede dañar la carrera de una joven que ha ganado legítimamente un título”.

Coincidieron en que será la FGR la que debe confirmar o desmentir las imputaciones contra Rocha, y que los medios deben evitar especulaciones que mezclen temas sin pruebas concluyentes.

