Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es señalado de tráfico de drogas, de armas y de combustible entre México y Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles 26 de noviembre a la Fiscalía General de la República (FGR) informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, luego de una información periodística al respecto.

“Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el periódico Reforma publicara este miércoles que el dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.

Según el diario, Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

Desde 2022, Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México. según la prensa mexicana.

Sheinbaum subrayó que el posible proceso legal contra Rocha Cantú no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, representante mexicana que ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, pues —aseguró— se ha intentado vincular ambos temas para restar mérito al desempeño de la joven.

“Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Pero entonces quieren quitarle mérito”, afirmó.

La presidenta destacó que, más allá de las opiniones divididas sobre los certámenes de belleza, corresponde reconocer el logro de la concursante mexicana.

“Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no (hay que darle) mérito a quien lo tiene, en el certamen”, señaló.

Sin embargo, insistió en que el asunto relacionado con el empresario debe ser aclarado por las autoridades competentes.

“Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, sostuvo.

Sheinbaum no hizo referencia al contenido de la presunta investigación, pero reiteró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía confirmar o desmentir las versiones periodísticas.

Según la publicación del periódico Reforma, en diciembre del año pasado la Fiscalía intervino los teléfonos referidos en la denuncia y empezó a escuchar negociaciones de compraventa de armas y combustible ilegal en Guatemala.

El nombre de “Raúl Rocha” empezó a ser mencionado en las conversaciones de los presuntos traficantes, según la publicación.

Según Milenio, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú fue nombrado cónsul honorario de Guatemala en el Estado de México en enero de 2022.

Se consultó a la Cancillería guatemalteca si Rocha aún continúa en el cargo, se está a la espera de respuesta.

Visita de Raúl Rocha Cantú a Guatemala

Según el Consulado de Guatemala en México, el 9 de marzo de 2022, Raúl Rocha Cantú visitó la ciudad de Guatemala en su carácter de cónsul honorario.

“El día 9 de marzo de 2022, Raúl Rocha Cantú visitó la ciudad de Guatemala en su carácter de Cónsul Honorario en el Estado de México, invitado por el canciller Mario Adolfo Búcaro Flores y el presidente Alejandro Giammattei”, indicó el Consulado Honorario de Guatemala en México.

Raúl Rocha Cantú – al centro – se reúne con Mario Búcaro – izquierda – el 9 de marzo de 2022. (Foto Prensa Libre: Consulado Honorario de Guatemala en México)

