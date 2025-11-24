Por qué la representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 renunció a su título tras la victoria de Fátima Bosch

El certamen de belleza Miss Universo 2025 ha generado controversias y muchas sorpresas. Este 24 de noviembre se sumó una más, ya que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en la competición, anunció en redes sociales que renunciará a su título de Miss Universe África y Oceanía, así como a cualquier otro reconocimiento vinculado con la organización de este evento.

Por medio de un mensaje en su red social Instagram, Yacé hizo hincapié en que continuar en el certamen y todo lo relacionado con él podría “comprometer sus principios de manera innegociable”.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, afirmó la concursante.

También mencionó un momento dentro del concurso de belleza donde, entre lágrimas, aseguró que su deseo era convertirse en un “modelo a seguir” y que continuar en Miss Universo pondría “en riesgo sus valores y sus causas cruciales”.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, señaló.

"I MUST REMAIN TRUE TO MY VALUES."⁰⁰Miss Côte d'Ivoire Universe 2025 Olivia Yacé has announced her resignation as Miss Universe Africa and Oceania and cuts ties with the Miss Universe organization following the coronation night of Miss Universe 2025 in Bangkok, Thailand.⁰⁰She… pic.twitter.com/blvJZ902Wg — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 24, 2025

Detalló además que considera su decisión de renunciar al título regional como un “paso importante”.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, afirmó.

OLIVIA YACE RESIGNS AS MISS UNIVERSE AFRICA AND OCEANIA:



“With a heart full of gratitude and profound respect, I hereby announce my resignation from the title of Miss Universe Africa and Oceania, as well as from any future affiliation with the Miss Universe Committee.”



🍵 pic.twitter.com/raT2jyhwzF — Torey Canino (@tj_canino) November 24, 2025

Finalmente, Yacé envió un mensaje a diferentes comunidades, en el que exhortó a ocupar los espacios que, afirma, “han estado opacados históricamente”.

Esta nueva sorpresa se suma a la polémica surgida tras la victoria de Fátima Bosch, Miss México, como ganadora del certamen. Algunas personas aseguran que se trató de un fraude, ya que el jefe del certamen tendría supuestos negocios con el padre de la mexicana.

Finalmente, Yacé también ocupó parte de su mensaje para felicitar a Bosch y agradecer el apoyo que recibió a lo largo de su carrera.

Lea también: Qué se sabe sobre la salud de Miss Jamaica tras ser hospitalizada en Tailandia tras fuerte caída en Miss Universo 2025