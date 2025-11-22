escenario
Qué se sabe sobre la salud de Miss Jamaica tras ser hospitalizada en Tailandia tras fuerte caída en Miss Universo 2025
La organización Miss Universo compartió un comunicado sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien se encuentra en estado crítico.
Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo se encuentra en estado grave de salud. (Foto Prensa Libre: AFP)
Medios internacionales informaron que Gabrielle Henry, quien representaría a Jamaica en Miss Universo 2025, continúa hospitalizada en Tailandia luego de sufrir una caída durante la etapa preliminar del certamen.
Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y su madre, Maureen Henry, se encuentran en Tailandia y comunicaron a la organización las novedades médicas más recientes, según un comunicado difundido por Miss Universo (MUO, en inglés) y compartido por la revista People.
“Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital sigue tratándola adecuadamente”, expresó Henry-Samuels.
El personal médico indicó que Henry permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por al menos siete días, mientras recibe atención especializada bajo estricta vigilancia.
La reacción de la organización Miss Universo Jamaica
La organización Miss Universo Jamaica pidió a los ciudadanos de ese país que incluyan a Gabrielle en sus oraciones.
“También animamos a sus amigos, seguidores y simpatizantes de todo el mundo a que se unan para darle amor, fuerza y esperanza”, señalaron.
Asimismo, exhortaron a la población y a los usuarios en redes sociales a no difundir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan aumentar la angustia de la familia.
“Nuestra principal preocupación sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Rogamos que se mantenga la compasión, la sensibilidad y la privacidad mientras la familia atraviesa este difícil periodo”, concluyó el comunicado.
@artistastrendingnow1 Miss Universe Jamaica Gabrielle Henry sufre fuerte caída durante la preliminar del Miss Universo 2025 🇯🇲 en Thailand La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída durante su presentación en la competencia preliminar de Miss Universo 2025. Tras el incidente, tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. #missuniverse #missuniversejamaica #missjamaica #gabriellehenry #preliminarcompetition ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀