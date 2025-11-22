Qué se sabe sobre la salud de Miss Jamaica tras ser hospitalizada en Tailandia tras fuerte caída en Miss Universo 2025

Medios internacionales informaron que Gabrielle Henry, quien representaría a Jamaica en Miss Universo 2025, continúa hospitalizada en Tailandia luego de sufrir una caída durante la etapa preliminar del certamen.

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y su madre, Maureen Henry, se encuentran en Tailandia y comunicaron a la organización las novedades médicas más recientes, según un comunicado difundido por Miss Universo (MUO, en inglés) y compartido por la revista People.

“Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital sigue tratándola adecuadamente”, expresó Henry-Samuels.

El personal médico indicó que Henry permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por al menos siete días, mientras recibe atención especializada bajo estricta vigilancia.

La reacción de la organización Miss Universo Jamaica

La organización Miss Universo Jamaica pidió a los ciudadanos de ese país que incluyan a Gabrielle en sus oraciones.

“También animamos a sus amigos, seguidores y simpatizantes de todo el mundo a que se unan para darle amor, fuerza y esperanza”, señalaron.

Asimismo, exhortaron a la población y a los usuarios en redes sociales a no difundir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan aumentar la angustia de la familia.

“Nuestra principal preocupación sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Rogamos que se mantenga la compasión, la sensibilidad y la privacidad mientras la familia atraviesa este difícil periodo”, concluyó el comunicado.