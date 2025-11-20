¿Quién ganó Miss Universo 2025?

Fátima Bosh fue la ganadora de la 74 edición de Miss Universo y como primera finalista la tailandesa Veena Praveenar. La ganadora discutió el titulo contra la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly.

La gala se celebró el viernes en Tailandia (jueves Guatemala) para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.



Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarón en la gala final, que comenzó a las 8 horas local (1.00 GMT) presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.





Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que fueron anunciadas como clasificadas al comienzo del espectáculo y que continuaron la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer. "Algunos de mis momentos más preciados no fueron de los escenarios sino de las lágrimas compartidas con las personas que conocí", dijo la reina saliente.

La guatemalteca Raschel Paz estuvo entre las primeras 30 seleccionadas. Después fueron avanzando hasta elegir a las últimas cinco que quedaron entre Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil.





Miss Guatemala Raschel Alexandra Paz Archila durante la final y después de ser seleccionada entre las primeras 30 participantes en pasar a la siguiente ronda. (Foto Prensa Libre: AFP)

Más del certamen

La competencia preliminar se celebró el miércoles en Bangkok, donde las delegadas lucieron trajes típicos inspirados en sus lugares de origen, vistosos vestidos de noche y trajes de baño, mientras que la entrevista privada con el jurado se llevó a cabo el sábado pasado.



La delegada de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída del escenario el miércoles, cuando finalizaba su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla y está recibiendo atención médica en un centro de salud.



El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, informó a través de Instagram de que la candidata no tiene huesos rotos y que se mantendría bajo observación médica, sin que quede claro de momento si competirá o no en la final.



El número de participantes se vio reducido por las ausencias de Persia, Alemania y Níger, que notificaron su salida de la competencia antes de noviembre por razones ajenas al certamen, y la retirada de Islandia, que abandonó la concentración en Tailandia alegando problemas de salud.

Con información de EFE