Mariachis, regalos, porra y el abrazo de papá: el apoyo que recibió Fátima Bosch antes de competir en Miss Universo

Fátima Bosch ha destacado desde que fue elegida en su país, como Miss Universo México en septiembre pasado, y ha llamado la atención de seguidores y medios de comunicación luego de ser rechazada por el resto de concursantes.

A su llegada a Tailandia, ha sido considerada una de las principales defensoras de la dignidad de las participantes, después de que se denunciara que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y la irrespetó frente a sus compañeras durante la grabación de promocionales.

Unas horas antes de conocer a la ganadora de la 74.ª edición de Miss Universo, la familia, amigos y seguidoras de la mexicana le dieron una emotiva sorpresa.

Mariachis, regalos y muestras de cariño son parte de lo que muestran los videos en redes sociales. Además, medios destacan la llegada de su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien le dio un abrazo. El perfil de su hermano fue el que compartió ese momento.

La sorpresa consistió en llevarle mariachis a la concursante. Al ritmo de Cielito lindo, los cantos y el cariño de su público se hicieron sentir en el lugar. "¡Todo México está contigo", gritaban sus seguidores, entre otras muestras de apoyo.

Un momento difícil que atraviesa Miss Universo México es la lesión que sufrió al tener un pedazo de vidrio incrustado en el pie. En el hotel donde se hospeda había un vidrio en el piso y se lastimó. Aunque intentó extraerlo con una pinza, no lo logró por completo, por lo que esperará a que finalice el evento para acudir al médico. En entrevistas, aseguró que el vidrio le molesta con cada paso que da.

Medios internacionales incluyen entre las posibles finalistas a las representantes de México, Guadalupe, Puerto Rico, Costa Rica, Costa de Marfil, Bolivia, Tailandia, Colombia, Chile, Canadá y Ecuador, entre otras.