Escenario

¿Qué país será la sede de Miss Universo 2026?

En la edición 74 de Miss Universo se anunció la próxima sede de Miss Universo 2026 y estará en América Latina.

Durante la 74 edición de Miss Universo 2025, se dijo cuál será el siguiente país que dará la bienvenida al 75 aniversario del concurso. (Foto Prensa Libre: AFP)

La 74 edición de Miss Universo se celebró el viernes 21 de noviembre del 2025 en Tailandia (jueves 20 de noviembre en Guatemala). En el concurso mundial, Guatemala está representada por Raschel Alexandra Paz Archila, de 24 años, originaria y representante de la ciudad capital.

La guatemalteca estuvo entre las primeras 30 seleccionadas y destacó caminando en la pasarela en traje de baño.

Durante la gala también se dio a conocer dónde será la sede para Miss Universo 2026. El país seleccionado es Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, junto con la organización, anunció que la isla será la sede.

Según registros, Puerto Rico es una de las regiones con más ganadores en la historia del famoso certamen de belleza y Zashely Alicea Rivera, la representante de este 2025 está entre las 12 finalistas.

El 2026 es especial porque se celebrarán 75 años del certamen. Esta es la tercera vez que el certamen es en este país.

Puerto Rico se conoce como un lugar cálido, musical y colorido. Las festividades abundan dentro de sus tradiciones y muchas de ellas son herencias de la religión católica.