Miss Universo 2025: Raschel Paz, de Guatemala entre las primeras 30 concursantes seleccionadas

La guatemalteca Raschel Paz está entre las primeras 30 concursantes de Miss Universo 2025 que siguen camino a la final.

Raschel Paz, de Guatemala, durante el evento de Miss Universo 2025. (Foto Prensa Libre: Cortesía Miss Universo)

Raschel Paz, de Guatemala, durante el evento de Miss Universo 2025. Casi 130 países están representados en la edición 74 de este evento. (Foto Prensa Libre: Cortesía Miss Universo)

La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo aguarda su gala final, que se celebró el viernes en Tailandia (jueves Guatemala) para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Guatemala está entre las primeras 30 seleccionadas, en un bloque donde 13 representantes son de América Latina, entre ellos México, Paraguay, Colombia, Venezuela y República Dominicada. Raschel Paz fue elegida, el pasado sábado 12 de julio, como Miss Universo Guatemala 2025.

En su presentación ha destacado en los diferentes momentos del certamen y llamó la atención el atuendo que vistió como traje nacional inspirado en Quetzaltenango o Xelajú como también se le conoce a la ciudad altense.

Entre sus características físicas, Raschel Paz mide 1.82 metros de estatura. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y modelo profesional. Domina los idiomas español, inglés y alemán.

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarón en la gala final, que comenzó a las 8 horas local (1.00 GMT) presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.

Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que fueron anunciadas como clasificadas al comienzo del espectáculo y que continuaron la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

En las primeras 30 delegadas seleccionadas están:

  1. India
  2. Guadalupe
  3. China
  4. Tailandia
  5. Republica Dominicana
  6. Brasil
  7. Ruanda
  8. Costa de Marfil
  9. Colombia
  10. Países Bajos
  11. Cuba
  12. Bangladesh
  13. Japón
  14. Puerto Rico
  15. Estados Unidos
  16. México
  17. Filipinas
  18. Zimbabue
  19. Costa Rica
  20. Malta
  21. Chile
  22. Canadá
  23. Miss Universe Latina
  24. Croacia
  25. Venezuela
  26. Guatemala
  27. Palestina
  28. Nicaragua
  29. Francia
  30. Paraguay (elegida por el público)

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

