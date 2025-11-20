Miss Universo 2025: Raschel Paz, de Guatemala entre las primeras 30 concursantes seleccionadas

La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo aguarda su gala final, que se celebró el viernes en Tailandia (jueves Guatemala) para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Guatemala está entre las primeras 30 seleccionadas, en un bloque donde 13 representantes son de América Latina, entre ellos México, Paraguay, Colombia, Venezuela y República Dominicada. Raschel Paz fue elegida, el pasado sábado 12 de julio, como Miss Universo Guatemala 2025.

En su presentación ha destacado en los diferentes momentos del certamen y llamó la atención el atuendo que vistió como traje nacional inspirado en Quetzaltenango o Xelajú como también se le conoce a la ciudad altense.

Entre sus características físicas, Raschel Paz mide 1.82 metros de estatura. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y modelo profesional. Domina los idiomas español, inglés y alemán.





Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarón en la gala final, que comenzó a las 8 horas local (1.00 GMT) presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.



Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que fueron anunciadas como clasificadas al comienzo del espectáculo y que continuaron la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

En las primeras 30 delegadas seleccionadas están: