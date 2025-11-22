Quién es el padre de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y por qué su nombre genera polémica

El nombre del papá de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se asocia con una de las compañías más reconocidas en México.

Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández. Según la prensa internacional, el padre de la reina universal de belleza funge como director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde cuenta con una trayectoria laboral de más de 27 años.

Asimismo, se señala que Bosch es ingeniero y supervisa áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional dentro de Pemex.

El empresario ha tenido a su cargo proyectos relevantes, como el programa PACMA, con impacto ambiental y comunitario. También es padre de Bernardo Bosch Fernández, político mexicano originario de Tabasco, quien ha ocupado cargos en el Senado, según medios internacionales.

¿Cuáles son los señalamientos contra Bernardo Bosch, padre de la actual Miss Universo?

Según el periodista mexicano Carlos Loret de Mola y otras fuentes, Pemex otorgó un contrato por 745 millones de pesos a Miss Universo, destacando que Bosch padre es uno de los altos directivos de dicha entidad.

Por su parte, El Universal añade que “la petrolera dio un contrato para la construcción de ductos terrestres por dicha cantidad a las compañías Servicios PJP4 de México, S. A. de C. V. y Soluciones Gasíferas del Sue, S. A. de C. V., esta última propiedad de Raúl Rocha, copropietario del concurso Miss Universo”.

De hecho, Pemex extendió una felicitación a la reina de belleza por medio de redes sociales: “La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025. Hija de nuestro compañero Bernando Bosch Fernández”, se lee en la dedicatoria.

¡ ESCÁNDALO !



Se descubre fraude en el Concurso Miss Universo 2025



Al parecer todo estuvo arreglado..

¡ para que ganara Fátima Bosch !



Un juez ya declaró que les dijeron que votaran por ella.



"Se MORENIZO el triunfo"



Dice Loret de Mola..



Morena haciendo fraude hasta en los… pic.twitter.com/X9CZov1xik — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) November 22, 2025

Pemex entregó en 2023 un contrato de 745 millones de pesos a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. Bernardo Bosch, Hernández, papá de Fátima Bosch, era director en Pemex Expliración y Producción, en ese momento. 🧵 pic.twitter.com/e8xV8gpQKf — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 21, 2025

Otras acusaciones de fraude vinculadas a Miss Universo 2025

El músico libanés Omar Harfouch anunció que emprenderá acciones legales contra la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) por fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y otros delitos.

Según diversos medios, el pianista renunció a participar en el panel de ocho jueces, ya que afirmó que durante la semana se efectuó una “votación secreta” para preseleccionar a 30 contendientes. Por su parte, la MUO declaró que “ningún grupo externo al comité había sido formado para evaluar a las candidatas ni para seleccionar a las finalistas”.

Asimismo, se produjeron otras renuncias asociadas al concurso, entre ellas la del exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, quien había sido anunciado como jurado.

Declaraciones de la jurado Natalie Glebova

La exreina de belleza Natalie Glebova, Miss Universo 2005, indicó que antes había una auditoría detrás de la competencia, según declaraciones publicadas en su cuenta oficial de redes sociales.

“Como juez este año, solo puedo hablar por mí misma cuando emito mis votos. Por favor, recuerden que cada persona tiene su propia opinión y que nadie puede influir en el resultado”, comentó Glebova.

Recordó que en el año en que participó, y en otros, siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de la empresa de contabilidad. “Me gustaría que se volviera a hacer así, por favor. Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como juez”, concluyó.