Miss Universo 2025: Mhoni Vidente predice la victoria de Fátima Bosch, representante de México

El pasado 5 de noviembre, Mhoni Vidente publicó un video en su canal oficial que correspondía a una participación que tuvo en una transmisión televisiva, donde habló sobre sus predicciones respecto de Miss Universo 2025 y el triunfo de Fátima Bosch, quien finalmente fue coronada como reina de belleza mundial.

Durante la transmisión, la astróloga fue enfática sobre la victoria de México. Sosteniendo una carta del tarot en su mano, Mhoni Vidente anunció que dicho país podría ser el ganador del certamen, un acierto difundido por la prensa extranjera.

En esta ocasión, medios internacionales destacaron que la astróloga acertó en la predicción realizada hace pocos días, ya que, cuando habló sobre las posibles ganadoras, México fue el primer país mencionado.

“Mis favoritas para que ganen la corona son México, Venezuela o Argentina, así como va: México, Venezuela o Argentina”, remarcó la tarotista.

¿Qué más dijo Mhoni Vidente sobre Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Mhoni Vidente resaltó el carácter y la fortaleza de la mexicana durante el certamen, ya que la joven fue protagonista de un incidente en el cual recibió un insulto por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

“Fátima Bosch es una tabasqueña, una mujer preparada, completamente. Ya es una embajadora de México para el mundo entero, porque ella puso en alto a México al no permitir ser sometida a una situación muy delicada por parte de uno de los directivos de Miss Universo en Tailandia”, comentó la astróloga.

Asimismo, describió a Bosch como una mujer bella e inteligente. Aplaudió que las otras concursantes apoyaran a la ahora reina de belleza cuando se presentó el incidente con Itsaragrisil.

En el video, la astróloga también conversó sobre otros asuntos relacionados con México, pero la prensa internacional enfatizó su acertado vaticinio respecto de Miss Universo.