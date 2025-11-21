“Viva Cristo Rey”: El mensaje de Fátima Bosch con el que celebra la corona de Miss Universo 2025

La representante mexicana Fátima Bosch obtuvo la corona correspondiente a Miss Universo 2025. En una ceremonia llena de entusiasmo y emotividad, la contendiente fue premiada con el máximo galardón que puede recibir una concursante en este certamen.

En sus distintas declaraciones, Bosch refleja optimismo respecto a su triunfo, así como gratitud, reforzando sus creencias espirituales. “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, publicó la reina de belleza en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la concursante expresó antes de su victoria que esperaba ganar el certamen, anunciando una especie de “decreto” positivo.

“Los sueños se convierten en realidad, y porque Dios así lo quiso, hoy estoy aquí. Soy Fátima Bosch Fernández y tengo conmigo los sueños y las esperanzas de México, que el 20 de noviembre en Tailandia quiere celebrar, y que hasta las entrañas de las Grutas de Coconá se escuche al final de esa noche gritar ‘México’”, afirmó Bosch previo a la gala.

Controversia ante el resultado de Miss Universo 2025

Algunos jurados renunciaron previo al certamen, según lo reportado por la prensa internacional en los días anteriores. Uno de ellos fue el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció como juez del concurso al denunciar una supuesta “votación secreta”, de acuerdo con EFE.

El pianista señaló que las 30 semifinalistas fueron electas sin intervención del jurado, integrado por ocho personas. Asimismo, sostuvo que la contendiente mexicana ganaría porque Raúl Rocha, presidente del certamen, está vinculado con Bernardo Bosch, padre de la concursante y empresario reconocido en su país.

Sin embargo, Harfouch no presentó pruebas, por lo que la organización Miss Universo (MAO, en inglés) advirtió que tomará acciones al respecto, aunque aún no se pronuncian por los señalamientos de fraude.

Pese a ello, Bosch celebró su victoria en redes sociales, expresando su satisfacción ante el logro obtenido.