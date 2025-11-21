Miss Universo 2025: Así fue el decreto de Fátima Bosch, antes de su coronación

La mexicana Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 en medio de la algarabía que caracteriza este certamen, aunque también marcada por una polémica previa.

Antes de ser proclamada reina universal de belleza, su nombre ya se había viralizado tras protagonizar uno de los momentos más controvertidos del concurso, cuando la prensa local e internacional reportó que fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien presuntamente la llamó “tonta” frente a otras concursantes.

Al respecto, Bosch pidió respeto, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció.

Pese a la controversia, la mexicana fue finalmente coronada ganadora del certamen de belleza más destacado a nivel global.

El decreto de Fátima Bosch

En los últimos años se ha popularizado el concepto de los "decretos de manifestación": afirmaciones positivas que las personas pronuncian para enfocarse en un propósito.

Previo a la gala, Bosch publicó un video en TikTok, en la cuenta donde ha documentado su participación en Miss Universo. En la grabación se le ve pronunciar una afirmación contundente sobre su eventual victoria, frente a decenas de personas. La expectativa se cumplió.

“Los sueños se convierten en realidad, y porque Dios así lo quiso, hoy estoy aquí. Soy Fátima Bosch Fernández y tengo conmigo los sueños y las esperanzas de México, que el 20 de noviembre en Tailandia quiere celebrar, y que hasta las entrañas de las Grutas de Coconá se escuche al final de esa noche gritar ‘México’”.

Tras su mensaje, la audiencia aplaudió a la mexicana, sin saber que su afirmación se cumpliría.

Acusan fraude en Miss Universo 2025

Pese al entusiasmo por la victoria de Bosch, algunas voces han cuestionado la transparencia del certamen, según EFE.

Uno de los señalamientos vino del pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció como juez del concurso, al denunciar una supuesta “votación secreta”. Afirmó que las 30 semifinalistas fueron seleccionadas sin intervención del jurado, integrado por ocho personas.

Harfouch sostuvo que México ganaría porque Raúl Rocha, presidente del certamen, tiene “negocios” con Bernardo Bosch, padre de la reina de belleza y empresario mexicano. No presentó pruebas, añadió EFE.

Además de Harfouch, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé también renunció a su puesto en el jurado y así lo comunicó en su cuenta de Instagram, aunque no ofreció detalles. Tampoco asistió el escultor brasileño Romero Brito, otro integrante del panel, sin que se conozca el motivo.

La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) advirtió acciones legales contra Harfouch, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre las denuncias de fraude.