De dónde es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo

En medio de controversias y polémicas, la gala de Miss Universo 2025 finalizó con la coronación de Fátima Bosch, según lo anunciado por la prensa internacional. La danesa Victoria Kjaer, exreina de belleza, entregó la corona a Bosch durante el momento más esperado y emotivo de la final.

Bosch nació el 19 de mayo del 2000 en Tabasco, México, según apuntan medios internacionales. Asimismo, posee estudios en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, formación complementada en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia.

También cuenta con estudios realizados en el Lyndon Institute de Estados Unidos, por lo que ha enriquecido su visión global sobre la industria del diseño y la moda, cita Infobae.

En cuanto a su experiencia en concursos de belleza, Bosch incursionó desde su adolescencia, ya que ganó el título de Flor Tabasco en el 2018, en su país natal. Según la prensa internacional, su familia también está relacionada con los concursos de belleza en Tabasco y con empresas mexicanas destacadas.

La familia de Fátima Bosch en México

De acuerdo con El Financiero, Bosch es hija de Bernardo Bosch, ingeniero que ha desempeñado cargos ejecutivos en una de las compañías petroleras más reconocidas en México, y de Vanessa Fernández Balboa, quien proviene de una familia asociada con los certámenes de belleza de Tabasco.

Según dicho medio, Mónica Fernández y Claudia Fernández, hermanas de la madre de Bosch, también recibieron el título de Flor Tabasco, lo que denota que la nueva reina de belleza ha crecido en este ámbito y esto le ha permitido despertar un gusto por este tipo de certámenes.

Bosch ha mencionado que, desde pequeña, ver el concurso de Miss Universe era un ritual. En el 2025, dejó de ser espectadora del espectáculo para convertirse en la ganadora del mayor galardón de belleza mundial.