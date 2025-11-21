Cuántas veces ha ganado México Miss Universo y quiénes han sido las protagonistas

Tras el anuncio del triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, se ha realizado un recuento de las ganadoras que ha tenido México a lo largo del tiempo.

Según medios internacionales, cuatro mujeres de distintas generaciones han resultado triunfadoras en el certamen de belleza más relevante a nivel global.

La primera reina universal mexicana fue Lupita Jones en 1991, quien se ha destacado por su labor de formación dedicada a las futuras representantes de su país en el concurso Miss Universo. Posteriormente, Ximena Navarrete obtuvo dicha corona en 2010, convirtiéndose en la segunda mexicana en recibirla.

En 2021, un tercer triunfo para México se anunció en Miss Universo, siendo Andrea Meza la galardonada. Por su parte, Fátima Bosch se posicionó ayer como la cuarta mujer mexicana en ser reconocida como reina de belleza universal.

¿Quiénes han sido las ganadoras mexicanas de Miss Universo?

1. Lupita Jones

En 1991, Lupita Jones, originaria de Baja California, México, alzó la primera corona de Miss Universo. Con el paso del tiempo, se consolidó como una figura relevante en el gremio del modelaje y en la preparación de futuras reinas de belleza, señalan medios internacionales.

Asimismo, indican que el logro de Jones se convirtió en inspiración para las futuras aspirantes a la corona.

2. Ximena Navarrete

El triunfo de México se repitió en 2010, cuando Ximena Navarrete fue coronada como Miss Universo. La joven, nacida en Guadalajara, fue la segunda mujer mexicana en alcanzar este triunfo emblemático.

Según el diario Milenio, Navarrete cosechó triunfos anteriores en concursos de belleza mexicanos, entre los que sobresalen Nuestra Belleza Jalisco y Nuestra Belleza México.

3. Andrea Meza

En medio de la crisis de la pandemia por Covid-19, la mexicana Andrea Meza levantó la corona de Miss Universo en 2021, aunque en realidad fue coronada para el período 2020-2021, una premiación retrasada por dicha crisis sanitaria y lo que dio lugar al reinado de belleza más corto de la historia, ya que duró solo siete meses. Originaria de Chihuahua, Meza sobresalió en dicha edición del concurso gracias a su formación académica y su presencia escénica, según Infobae.

4. Fátima Bosch

Bosch es la actual Miss Universo 2025. A sus 25 años, posee formación en moda y diseño y ha estudiado en universidades internacionales. En medio de la controversia, la representante originaria de Tabasco se posicionó como la cuarta reina de belleza universal nacida en México.