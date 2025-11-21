¿Qué país ha ganado más coronas en Miss Universo?

Miss Universo se ha posicionado como el concurso de belleza más importante a nivel global, donde han participado contendientes de distintas nacionalidades, incluyendo Guatemala.

En la gala han sido representados los cinco continentes por lo cual este certamen se ha convertido en una ventana que muestra a diferentes mujeres que representan, no solo un país, sino toda una cultura.

Según la prensa extranjera, Estados Unidos es el país que cuenta con el mayor número de coronas, con un total de nueve premiaciones ganadas.

El segundo lugar lo ocupa Venezuela con siete coronas y el tercero Puerto Rico con cinco. La cuarta posición la comparten México y Filipinas con cuatro cada uno.

¿Quiénes han sido las ganadoras estadounidenses de Miss Universo?

Según medios internacionales, estas concursantes fueron las acreedoras de la corona de Miss Universo en distintos años:

Miriam Jacqueline Stevenson (1954) Carol Laverne Morris (1956) Linda Jeanne Bement (1960) Sylvia Louise Hitchcock (1967) Shawn Nichols Weatherly (1980) Chelsi Mariam-Pearl Smith (1995) Brook Antoinette Mahealani Lee (1997) Olivia Frances Culpo (2012) R’Bonney Nola Gabriel (2022)

¿Quién es la actual Miss Universo?

En 2025, la mexicana Fátima Bosch fue electa como Miss Universo, en uno de los concursos más polémicos de la historia de este certamen. A sus 25 años, Bosch cuenta con estudios en diseño y moda y proviene de una familia reconocida en México por su trayectoria en certámenes de belleza y en el ámbito empresarial de dicho país.

“Enhorabuena a Miss Universo México 2025, @fatimaboschfdz. Tailandia es el escenario para tu próximo gran momento. Que este viaje esté lleno de orgullo, alegría y el brillo único de México. ¡A brillar, reina!”, publicó la cuenta oficial de Miss Universo.