¿Es el amuleto de la suerte? la teoría del vestido rojo que arrasa en redes tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Escenario

¿Es el amuleto de la suerte? la teoría del vestido rojo que arrasa en redes tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

¿Qué significa el vestido rojo y por qué se cree que es el amuleto de buena suerte de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

|

time-clock

Miss Universo, Fátima Bosch durante la 74.ª edición de Miss Universo 2025. En redes se hace viral que el rojo del vestido es el amuleto que le ha dado buena suerte al país. (Foto Prensa Libre: EFE)

Miss Universo, Fátima Bosch durante la 74.edición del certamen 2025. En redes se hace viral que el rojo del vestido rojo es el amuleto que le ha dado buena suerte al país mexicano. (Foto Prensa Libre: EFE)

México cuenta con cuatro Miss Universo en su historia. Fátima Bosch Fernández, de 25 años y originaria de Tabasco, obtuvo la corona el pasado 21 de noviembre en Tailandia, convirtiéndose en la reina número 74 del certamen.

La primera Miss Universo del país fue María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, en 1991, durante la 40ᵃ edición del concurso, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

Ximena Navarrete, originaria de Guadalajara, Jalisco, fue coronada en 2010. A la lista se suma Andrea Meza, de Chihuahua, quien ganó en 2021, durante la pandemia de covid-19.

Pero hay un detalle común entre todas ellas: las cuatro mexicanas que han logrado la corona lucieron un vestido rojo durante la gala principal.

Una creencia popular sostiene que este color trae buena suerte para México. Tras la reciente coronación de Fátima Bosch, esta teoría volvió a tomar fuerza.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

¿Por qué el rojo impacta?

Un artículo de Prensa Libre resalta que el rojo es símbolo de fuerza y energía. Es un color que conecta con el sentido de pertenencia y, al vestirlo, puede ayudar a canalizar o suavizar emociones intensas como la ira.

LECTURAS RELACIONADAS

Fátima Bosch fue la ganadora de Miss Universo 2025, una victoria predicha por Mhoni Vidente, según medios internacionales. (Foto Prensa Libre: AFP)

Miss Universo 2025: Mhoni Vidente predice la victoria de Fátima Bosch, representante de México

chevron-right
Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Miss Universo 2025: Así fue el decreto de Fátima Bosch, antes de su coronación

chevron-right

Por su parte, Maryfer Centeno, perita grafóloga, grafoscopista y licenciada en Derecho, con una activa cuenta en TikTok, sostiene que el rojo hace ver más atractivas a las personas. “Se calcula que tres veces más atractiva. Es un color que, además, en el reino animal, representa fertilidad, salud y poder de dominio. Cuando te vistes de rojo o usas labios rojos, se activa una respuesta instintiva: el enrojecimiento de ciertas zonas del cuerpo señala vitalidad y atractivo”, explica.

También señala que es el color que más llama la atención en el cerebro humano. “Al ver el rojo, el cuerpo se pone en estado de alerta. Este color tiene una gran influencia psicológica y cultural, porque potencia el poder de atracción. Así que, si hoy tienes una cita, si querés gustarle a alguien o sentirte más atractiva, usá un vestido rojo… y labios rojos también”, concluye.

@maryfercentenom Cuándo debes de vestirte, color rojo #rojo #atraccion #lenguajecorporal ♬ sonido original - Maryfer Centeno

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Miss Universo Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS