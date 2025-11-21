¿Es el amuleto de la suerte? la teoría del vestido rojo que arrasa en redes tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

México cuenta con cuatro Miss Universo en su historia. Fátima Bosch Fernández, de 25 años y originaria de Tabasco, obtuvo la corona el pasado 21 de noviembre en Tailandia, convirtiéndose en la reina número 74 del certamen.

La primera Miss Universo del país fue María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, en 1991, durante la 40ᵃ edición del concurso, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

Ximena Navarrete, originaria de Guadalajara, Jalisco, fue coronada en 2010. A la lista se suma Andrea Meza, de Chihuahua, quien ganó en 2021, durante la pandemia de covid-19.

Pero hay un detalle común entre todas ellas: las cuatro mexicanas que han logrado la corona lucieron un vestido rojo durante la gala principal.

Una creencia popular sostiene que este color trae buena suerte para México. Tras la reciente coronación de Fátima Bosch, esta teoría volvió a tomar fuerza.

¿Por qué el rojo impacta?

Un artículo de Prensa Libre resalta que el rojo es símbolo de fuerza y energía. Es un color que conecta con el sentido de pertenencia y, al vestirlo, puede ayudar a canalizar o suavizar emociones intensas como la ira.

Por su parte, Maryfer Centeno, perita grafóloga, grafoscopista y licenciada en Derecho, con una activa cuenta en TikTok, sostiene que el rojo hace ver más atractivas a las personas. “Se calcula que tres veces más atractiva. Es un color que, además, en el reino animal, representa fertilidad, salud y poder de dominio. Cuando te vistes de rojo o usas labios rojos, se activa una respuesta instintiva: el enrojecimiento de ciertas zonas del cuerpo señala vitalidad y atractivo”, explica.

También señala que es el color que más llama la atención en el cerebro humano. “Al ver el rojo, el cuerpo se pone en estado de alerta. Este color tiene una gran influencia psicológica y cultural, porque potencia el poder de atracción. Así que, si hoy tienes una cita, si querés gustarle a alguien o sentirte más atractiva, usá un vestido rojo… y labios rojos también”, concluye.